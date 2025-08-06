擺脫對美依賴!泰國宣布採購12架瑞典獅鷲戰機

泰國皇家空軍宣布，將採購瑞典JAS 39E/F「獅鷲」多用途戰鬥機。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕軍事新聞網站Army Recognition報導，泰國皇家空軍（RTAF）5日正式宣布，將採購瑞典JAS 39E/F「獅鷲」（Gripen）多用途戰鬥機，以現代化其航空作戰力量。泰國政府已批准初步採購4架，做為長期計畫的一部分，目的是汰換老舊的F-16A/B戰機，強化領空防禦。

按照泰國空軍的規劃，第一階段將於2029年前，將新一代獅鷲戰機納入前線作戰中隊，整批12架戰機將分批交付，最終完成時間將延續至2035年。此舉顯示泰國正朝向空中作戰自主性邁進，同時延續與瑞典航太及防衛公司「紳寶集團」（Saab AB）的合作夥伴關係。

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獅鷲是紳寶研發的新一代多用途戰機，配備先進的AESA主動電子掃描雷達、紅外線搜索與追蹤系統（IRST），具備更長航程、優越的電子戰能力，以及與「流星」（Meteor）空對空飛彈及精準導引彈藥相容的能力。其設計著重於高生存率與網路化空戰，性能全面優於前一代C/D型號。

目前，泰國空軍在素叻他尼府（Surat Thani）第七聯隊（Wing 7）部署12架JAS 39 Gripen C/D戰機，包括8架單座C型與4架雙座D型，這批戰機於2011至2013年交付，是泰國空軍從美製戰機轉向瑞典戰機的首次重大轉型。

Gripen C/D戰機現已成為泰國空軍的核心多用途作戰力量，並與2架Saab 340預警機及網路中心化指揮控制基礎設施整合，經常執行海上巡邏、聯合演訓及領空快速攔截任務，涵蓋泰國全境及泰國灣。

報導指出，近期與柬埔寨的邊境衝突，成為泰國空軍調整空權部署的轉捩點。2025年7月26日，泰國JAS 39 C戰機對柬埔寨在柏威夏（Preah Vihear）爭議地區的砲兵陣地發動空襲，以回應多次跨境砲擊事件。這是獅鷲戰機在泰國空軍服役後首次確認的實戰紀錄，凸顯對具備更長航程、強大電子戰能力，以及精準打擊的新型平台需求。Gripen C/D在該次衝突中的作戰效能，直接加速曼谷批准採購新型E/F戰機的進程。

此前泰國未能成功爭取美國F-35戰機，選擇採購Gripen E/F意味著泰國鞏固與瑞典的長期防務合作，同時擺脫對美製平台的依賴。根據規劃，首批4架獅鷲戰機預計2029年交付，後續批次將持續至2030年代中期。

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