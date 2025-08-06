劍指中國 護身軍刀演習模擬兩棲登陸 擊潰紅軍部隊

美國海軍在「護身軍刀2025」演習中的兩棲作戰行動，以兩棲攻擊艦「美利堅號」（中）為核心。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國海軍第7遠征打擊群（ESG-7）與3個盟國在今年的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習中，進行同步兩棲登陸演練，模擬在「第一島鏈」對抗中國等潛在對手的聯合防禦行動。

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，美國與澳洲、南韓及日本部隊，在澳洲沿海多個訓練區展開大規模兩棲攻擊、突襲、海上作戰及打擊演訓。這場多國軍演於7月13日揭幕。

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今年，美國海軍在「護身軍刀2025」演習中的兩棲作戰行動，以兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）為核心，搭載第7遠征打擊群與第31陸戰隊遠征支隊（31st MEU）的聯合部隊。

演習的高潮是第1兩棲任務群（Amphibious Task Group 1）在昆士蘭中部的蕭瓦特訓練區（Shoalwater Bay Training Area）登陸，第2兩棲任務群則在更北方的斯坦尼奇灣（Stanage Bay）登陸，並由美國與日本部隊並肩上岸。

此外，美國陸戰隊第3兩棲突擊營首次在澳洲部署兩棲作戰車（ACV），執行大型兩棲登陸任務，這是ACV首次在澳洲領土登陸，也是第31遠征支隊首次在沖繩以外的印太地區使用人員運輸型ACV。ACV在印太的戰鬥首秀，則是去年第15遠征支隊在菲律賓「肩並肩」年度大型演習中部署。

此次大規模兵力展示，模擬兩棲部隊登陸並形成包抄封鎖態勢，同時另一路機動部隊前進，擊敗虛構的「奧爾瓦納人民共和國」（People’s Republic of Olvana）「紅軍」部隊。

根據美國陸軍兵棋模擬工具「決定性行動訓練環境」（Decisive Action Training Environment），奧爾瓦納是一個類似中國的共產國家，位於東亞，鄰近黃海、東海與南海。配套地圖顯示，其領土相當於現代中國。

中國被美國視為「步步進逼的威脅」（pacing threat），對國防規劃者而言是首要安全關切，其中針對台灣的侵略行為，是印太區域最嚴重的潛在引爆點。

今年的「護身軍刀」演習共有19國、4萬名人員參與，是歷來規模最大的一次。該演習於2005年首次登場，當時僅為美澳雙邊演習，參演部隊約1.6萬人。

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