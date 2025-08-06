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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中科院無人艇測試也放｢乖乖｣ 海鵠2號九鵬現蹤

2025/08/06 08:57

中科院無人艇測試，海鵠2號九鵬現蹤。（記者蔡宗憲攝）中科院無人艇測試，海鵠2號九鵬現蹤。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕烏俄戰爭中無人載具大放異彩，成為全球軍事競逐焦點，中科院與民間廠商積極投入無人機與無人艇研發，成果斐然。中科院日前於宜蘭蘇澳外海發布測試公告，引發軍事迷熱議，近日神秘「海鵠2號」無人靶船更在恆春半島東部海域現身，駕駛艙內竟擺放台灣工程師傳統「乖乖」，祈求測試順利，令人莞爾。

海鵠2號九鵬現蹤，駕駛艙也放乖乖。（記者蔡宗憲攝）海鵠2號九鵬現蹤，駕駛艙也放乖乖。（記者蔡宗憲攝）

據中科院網站資料，海鵠2號為遙控無人靶船，能模擬海上目標的射頻、干擾、熱輻射訊號及雷達截面積，具備擴充雷達、武器、聲納等模組潛力，支援無人水面載具計畫。軍事粉專Taiwan Adiz透露，六月蘇澳外海測試涉及「快奇」攻擊無人艇與海鵠系列，推測包括遠距導控、抗干擾及夜間操控等科目。快奇專案可能近日在九鵬精準射擊操演進行實彈驗證，若通過測試，2026年可望量產，成為國軍反制敵艦利器。

中科院無人艇測試，海鵠2號九鵬現蹤。（記者蔡宗憲攝）中科院無人艇測試，海鵠2號九鵬現蹤。（記者蔡宗憲攝）

軍事粉專Taiwan Adiz說，中科院無人艇研發展現台灣無人艇技術實力。據了解，無人艇實彈測試攸關國防採購，未來需求量可達200艘以上。海鵠2號與快奇的頻繁測試，顯示中科院正加速推進不對稱作戰能力，為台海防禦注入新動能。

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