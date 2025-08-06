澤倫斯基與川普對話「成果豐碩」 美烏無人機合作協議成形

烏克蘭總統澤倫斯基與川普談話，討論停火、美烏無人機合作以及盟友軍事援助等議題。澤倫斯基強調，他與川普的這場對話「成果豐碩」。（圖擷取自澤倫斯基「X」帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前向俄羅斯總統普廷下達最後通牒，要求普廷在8月8日以前與烏克蘭停火，否則將對俄羅斯實施大規模制裁。在停火期限前，烏克蘭總統澤倫斯基與川普談話，討論停火、美烏無人機合作以及盟友軍事援助等議題。澤倫斯基強調，他與川普的這場對話「成果豐碩」。

澤倫斯基在社群媒體「X」發文指出，他在這場「成果豐碩」的對話中，與川普的討論重點在於結束戰爭，同時也對川普所做的一切努力表達感謝。澤倫斯基提到，他在電話中與美國交換對於局勢評估的意見，認為俄軍攻勢變得更加殘暴，川普也已經充分掌握俄羅斯對基輔以及其他城市和社區的攻擊情況。

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澤倫斯基提到，他和川普討論了可協助烏克蘭防務的歐洲聯合政策，烏克蘭已經獲得來自荷蘭、瑞典、挪威和丹麥的承諾，也就是超過10億美元的美製武器援助，烏克蘭感謝各國援助，烏克蘭與北約成員國的合作將會持續下去。

澤倫斯基表示，他和川普談到烏克蘭與美國的雙邊防務合作，烏克蘭方面已經準備好了無人機合作協議草案，隨時準備詳細討論並簽署協議，澤倫斯基強調，「這可能是最強有力的協議之一」。他先前曾表示，這筆交易價值約300億美元。

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