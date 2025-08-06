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Anduril創辦人帶Altius-600M當伴手禮 國軍估反甲無人機缺口達2000架

2025/08/06 09:43

美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇4日來台演說，在同一天，我對美軍購的首批Altius-600M攻擊型無人機也交運給陸軍。圖為Altius-600無人機。（彭博設檔案照）美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇4日來台演說，在同一天，我對美軍購的首批Altius-600M攻擊型無人機也交運給陸軍。圖為Altius-600無人機。（彭博設檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇4日來台演說，我國對美軍購的首批Altius-600M攻擊型無人機也在同日交運給陸軍。Altius-600M攻擊型無人機是安杜里爾代表性產品，屬於可克制戰甲車輛的反裝甲無人機，我國透過軍購採購291架，但陸軍曾公開表示，陸軍反裝甲型無人機需求缺口近2000架，盼能增購強化不對稱戰力。

帕爾莫．拉奇（Palmer Luckey）於4日首度來台，先是到台大演說，隨後於5日拜會國防部長顧立雄。值得注意的是，國防部主動宣布，我國對美採購的首批Altius-600M攻擊型無人機系統，4日已交運陸軍。

安杜里爾創辦人拉奇5日（左）拜會國防部長顧立雄（右）。（軍聞社提供）安杜里爾創辦人拉奇5日（左）拜會國防部長顧立雄（右）。（軍聞社提供）Altius-600M是安杜里爾的指標性產品，重量為12.25公斤、滯空時間超過4小時，且最大航程達440公里，具備反裝甲能力，美國政府於去年12月宣布售我291架Altius-600M，未來將供陸軍操作強化戰力。

不過，國防部有意持續擴充反裝甲無人機的數量，顧立雄去年曾在立法院表示，若按照國軍兵推、模式模擬結果，這型無人機數量尚不足，至少應該還要增購1000架以上；陸軍參謀長陳建義去年在立法院表示，國軍經戰力評估，陸軍「反裝甲型」無人機的需求缺口將近2000架。

除了Altius-600M無人機，中科院研製的劍翔系列「巡飛彈二型」無人機，也可能具備反裝甲能力，雖然確切性能依舊成謎，但中科院描述，這型無人機可採「群攻」模式，且有「人在迴路」設計，機翼能折疊方便收納，可長時間滯空，進行視距外偵蒐與精準打擊任務。

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