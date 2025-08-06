美國Altius-600M攻擊型無人機抵台 創近20年售台武器最快交貨紀錄

美製Altius-600M多用途戰術無人機，具備模組化設計，可用於精準打擊與偵察任務，目前已由烏克蘭軍隊實戰部署。（取自Anduril公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在去年6月18日公告，核准售台720套彈簧刀300型以及至多291套Altius-600M攻擊型（自殺型）無人機，其中，首批Altius-600M攻擊型無人機已在8月4日交運給我國陸軍，從公告到首批交運的時間，僅不到14個月，軍方人士今天指出，相較多款售台飛彈系統的不斷拖延交貨，這次如此快速的運交售台武器系統，創下20年來售台武器最快交貨紀錄。

此外，美製的人員攜行式刺針飛彈系統，在此次的漢光演習期間多次現身，但軍方人士說，這批人員攜行式刺針飛彈系統，其實是美國軍援性質，是從美國庫存裝備當中直接運交給台灣，至於以軍售方式賣給台灣的人員攜行式刺針飛彈系統，還是要依據台美規劃的期程來交貨。

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ALTIUS 600系列無人機由美國新創軍工業者Anduril研製，全重12.25公斤、滯空時間超過4小時，可以時速60公里飛行，且可自直升機、車輛與艦艇上發射，其彈體較「彈簧刀300」無人機大上許多，可對敵軍裝甲車輛丶兩棲登陸車及運兵船艦造成威脅。

軍方人士今天指出，美國售台武器系統交貨給台灣的速度與期程，無論是軍購或是商售性質，大多有拖延交貨的問題，相當程度影響我國建軍備戰的規劃，由於中國對台軍事威脅日益嚴重，美方檢討軍備系統交運台灣的時程與作業流程，加速運交軍備給台灣，改以大量丶快速為目標，協助台灣儘速獲得較佳的武器系統。

首批Altius-600M攻擊型無人機已在8月4日交運給我國陸軍，美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey）5日致贈國防部長顧立雄這款無人機模型。（國防部提供）

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