汲取烏克蘭教訓 美陸軍將防空飛彈部隊規模擴編三成

美國陸軍的「愛國者」（Patriot）飛彈防禦系統部署於波蘭。為反制無人機蜂群等新興威脅，美軍計畫擴編其防空部隊，並建立一個更多層次的防禦體系。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍宣布一項重大的部隊結構調整，計畫在未來八年內，將其防空與飛彈防禦部隊的規模擴大30%，以反制無人機蜂群與巡弋飛彈等日益嚴峻的空中威脅。

國防新聞網站《Defense News》報導，美國陸軍太空與飛彈防禦司令部司令蓋尼中將（Lt. Gen. Sean Gainey）在阿拉巴馬州亨茨維爾舉行的太空與飛彈防禦研討會上表示，這項擴編旨在強化陸軍因應多樣化空中威脅的能力。

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根據規劃，陸軍將新增3個配備低層空與飛彈防禦感測器（LTAMDS）雷達的愛國者（Patriot）飛彈營、5個間接火力防護能力（IFPC）營，以及7個反無人機系統（C-UAS）連隊。

《Defense News》指出，烏克蘭與中東戰場的經驗促使美國陸軍強化空防能力，並建立能因應多樣威脅的分層式架構。愛國者部隊為目前任務壓力最高的單位之一，陸軍正嘗試透過擴編及導入新型系統來紓解壓力。

這項擴編亦與先前陸軍提出的多領域特遣部隊（MDTF）計畫同步進行。5個MDTF單位將分配至不同戰區司令部，內含具備中程打擊能力、極音速長程火力及IFPC單位。

陸軍也將IFPC原型派至南韓，測試混合型空與飛彈防禦營概念，未來還將建構由愛國者系統與整合戰鬥指揮系統組成的混合單位，納入正在開發的「關島防禦系統」架構。

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