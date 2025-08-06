自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

汲取烏克蘭教訓 美陸軍將防空飛彈部隊規模擴編三成

2025/08/06 10:04

美國陸軍的「愛國者」（Patriot）飛彈防禦系統部署於波蘭。為反制無人機蜂群等新興威脅，美軍計畫擴編其防空部隊，並建立一個更多層次的防禦體系。（圖：美國陸軍）美國陸軍的「愛國者」（Patriot）飛彈防禦系統部署於波蘭。為反制無人機蜂群等新興威脅，美軍計畫擴編其防空部隊，並建立一個更多層次的防禦體系。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍宣布一項重大的部隊結構調整，計畫在未來八年內，將其防空與飛彈防禦部隊的規模擴大30%，以反制無人機蜂群與巡弋飛彈等日益嚴峻的空中威脅。

國防新聞網站《Defense News》報導，美國陸軍太空與飛彈防禦司令部司令蓋尼中將（Lt. Gen. Sean Gainey）在阿拉巴馬州亨茨維爾舉行的太空與飛彈防禦研討會上表示，這項擴編旨在強化陸軍因應多樣化空中威脅的能力。

根據規劃，陸軍將新增3個配備低層空與飛彈防禦感測器（LTAMDS）雷達的愛國者（Patriot）飛彈營、5個間接火力防護能力（IFPC）營，以及7個反無人機系統（C-UAS）連隊。

《Defense News》指出，烏克蘭與中東戰場的經驗促使美國陸軍強化空防能力，並建立能因應多樣威脅的分層式架構。愛國者部隊為目前任務壓力最高的單位之一，陸軍正嘗試透過擴編及導入新型系統來紓解壓力。

這項擴編亦與先前陸軍提出的多領域特遣部隊（MDTF）計畫同步進行。5個MDTF單位將分配至不同戰區司令部，內含具備中程打擊能力、極音速長程火力及IFPC單位。

陸軍也將IFPC原型派至南韓，測試混合型空與飛彈防禦營概念，未來還將建構由愛國者系統與整合戰鬥指揮系統組成的混合單位，納入正在開發的「關島防禦系統」架構。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中