援烏新制改北約幫買美國武器 荷蘭率先出資173億

北約將透過新制，為烏克蘭提供價值100億美元（約3028億台幣）的軍武。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國與北約近期敲定「烏克蘭優先需求清單」（PURL）的新軍援機制，運用北約國家資金採購美國武器，以滿足烏克蘭優先需求。荷蘭對此於4日率先宣布提供5億歐元（約新臺幣173億元）軍事援助，成為首個透過新機制援烏的國家。丹麥、挪威與瑞典也於昨日宣布共同出資5億歐元。

荷蘭國防部長布瑞克曼在「X」發文表示，烏克蘭需要更多防空系統與彈藥，而荷蘭將提供5億歐元的美製武器，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，其中包括「愛國者」防空系統飛彈與零附件等裝備。北約秘書長呂特讚揚荷蘭扮演領頭羊角色，並表示已致函所有北約成員，敦促各國響應新軍援機制。

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北約表示，在北約峰會達成加速援烏共識後，美國總統川普與呂特7月在白宮同意著手制定新軍援機制，隨後確立由歐洲、加拿大等北約國家出資，根據基輔當局提出的「烏克蘭優先需求清單」（PURL），加速採購或轉讓美國武器裝備，預計每批援助價值5億美元。

北約指出，PURL軍援物資的協調與交付，由位於德國威斯巴登的「北約烏克蘭安全援助與訓練」（NSATU）中心統籌，北約盟軍統帥（SACEUR）格林克維奇上將也將協助審查需求清單，並確認軍援是否符合烏國需求。

另外，丹麥國防部則於昨日宣布，將初步提供9000萬美元資金，與挪威、瑞典共同出資補齊5億美元規模的援助。

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