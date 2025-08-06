只能靠自己了 美證實敘利亞3反恐基地已撤軍

圖為美軍士兵在敘利亞伊拉克邊境巡邏。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕敘利亞新政府建立後，各國勢力仍嘗試深入該國的權力真空地帶。不過美國《星條旗報》報導，美軍已從敘利亞的3座反恐基地撤離，這些基地多年來為美國打擊「伊斯蘭國」（IS）等極端組織主要據點，部分人士憂心極端主義恐在此地捲土重來。

報導指出，五角大廈證實今年5月已撤離敘利亞的「綠村」、H2與「幼發拉底」等3處任務支援據點；其皆為美軍自2014年起，在敘利亞與伊拉克展開「堅定決心行動」的重要基地。過去5年來，「綠村」與「幼發拉底」據點多次遭伊朗支持的武裝分子攻擊，甚至發生交火事件。

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雖然美國未說明撤軍人數，但福斯新聞引述知情人士表示，約500名士兵離開敘利亞東北部基地；不過這只是計畫的一部分，美國最終目標是要將美軍規模縮減至千人，以及一個基地。

另外，美軍也已移除、或將3個基地內設施移交給美國反恐盟友庫德族「敘利亞民主力量」（SDF），當地駐軍則轉移至敘利亞或伊拉克其他基地，其中有部分官兵服役期滿返美。

敘利亞去年12月推翻長年獨裁的阿塞德政權，美國日前表態願意協助敘利亞現任總統夏拉政府，但部分人士仍憂心極端主義勢力在美軍撤出當地後，捲土重來。

而在美國撤軍之際，夏拉臨時政府正處理阿塞德倒台後持續至今的教派衝突。近日敘利亞南部斯威達地區3日再度爆發暴力衝突事件，當地德魯士族武裝團體遭控違反停火協議，襲擊敘國安全部隊，至少造成4人死亡、7人受傷。

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