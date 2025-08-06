俄軍近一年月均陣亡數逾千人 美續售烏克蘭M777榴彈砲後勤支援

烏克蘭陸軍的美製M777牽引式榴彈砲。（烏克蘭國防部官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕第4年的俄烏戰爭，相比開戰初期的一面倒攻勢，美國總統川普、英國國防情報局近日皆指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊傷亡交換比顯著增高，單是今年就來到14比1；過去一年的陣亡數平均也破千人；能讓烏軍持續在東面激戰，西方國家軍援的功勞少不了，而繼出售裝步戰車、自走砲後勤，美國國務院近日再出售M777榴彈砲，持續提供火力支援。

美國國防安全合作局（DSCA）當地時間昨（5）日公告，烏克蘭已獲美國國務院許可，採購1.04億美元（約新台幣30.72億元）的M777牽引式榴彈砲裝備、維修及後期維保零件，以及9950萬美元（約新台幣29.39億元）的運輸車輛援助服務；公告強調，上述軍售將強化烏克蘭抵禦今後威脅的能力，且不會在改變軍事平衡的前提下確保區域安全。

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M777 howitzer in action!



: Bryz TV pic.twitter.com/9rKfD8GGC8 — Defense of Ukraine （@DefenceU） March 8, 2025

美方軍援的M777牽引式榴彈砲，為烏克蘭陸軍自2022年俄烏戰爭開打後，首款獲得並大量採用的北約（NATO）規格155公厘武器，雖然需要車輛拖曳機動、操作人力及時間較自走砲為多，但其可發射射程達40公里的M982「神劍」（Excalibur）導引砲彈，為烏軍地面作戰帶來強大火力支援，諸如BM-21多管火箭車、S-300/S-400防空飛彈系統等都是其戰果。

儘管此次援助是由FMS軍售管道提供，由烏克蘭付費採購，但綜觀過去3年半，以美國為首的西方國家軍援，仍在烏克蘭戰事中扮演關鍵性角色。美國總統川普1日在社群「Truthsocial」上指出，俄羅斯今（2025）年的陣亡數達11萬2500人、烏克蘭則有至少8千人殉職；英國國防情報局統計揭露，俄軍過去一年月均陣亡數超過1千人，較開戰前2年數據為多。

英國國防情報局5日表示，俄羅斯過去一年間的月均陣亡人數皆逾1千人，較戰爭前兩年的數字明顯多出近倍。（英國國防部官方X帳號）

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