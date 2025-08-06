中國外型如「迴力鏢」的飛機飛測 科研試圖趕上美國

近期中國網友又再度拍攝到一架為未見過的飛行器在市區上空飛行，其氣動布局與殲-36與殲-XDS有點相似，但更像飛鏢或迴力鏢的造型。（圖片截取自@Nickatgreat1220的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國怪奇飛行器層出不窮，近期中國網友又再度拍攝到一架為未見過的飛行器在市區上空飛行，其氣動布局與殲-36與殲-XDS有點相似，但更像飛鏢或迴力鏢的造型。外媒認為，中國正頻繁的多方嘗試各種飛行器，試圖在科研上趕上美國、縮短摸索時間，難以否認的，這項發展非常快速。

社群媒體上近日流傳數張中國新形態飛行器的照片，從一些仰視與側視的照片中可見，這架無垂直尾翼，外型如飛鏢或迴力鏢的氣動構型，此前曾為曝光過；若圖片非造假生成，那麼它被認為是中國了第三款匿蹤構型的六代機概念飛行器。

請繼續往下閱讀...

Well, Would You Look at That pic.twitter.com/hfUNz7427W — David Wang （@Nickatgreat1220） August 4, 2025

這架飛機乍看之下與殲-36與殲-XDS家族有點相似，其雙段式的後緣設計，中央機首部分為尖銳筆直樣，之後向外大角度展開，並延伸至翼尖；這種機翼構型與殲-36的幾何形狀相符，且很可能是為了在跨音速飛行階段提升升阻比表現。至於機腹兩個進氣口，顯示這可能是一架雙引擎飛機，但目前無法從尾管部分確認。

目前有關飛行器的尺寸、有人或無人，都難以斷言；不過軍聞網站《The Aviationist》分析認為，中國近期頻繁進行無垂尾飛機的飛行試驗，這表明其對飛行控制、向量推力等技術，可能已具有一定程度的信心，這種類型的飛機雖可大幅降低雷達反射截面積，但需要精密的飛操控制面搭配。

報導補充，無論最終產品是第六代有人駕駛戰鬥機，還是類似美國無人「忠誠僚機」的概念，亦或兩者兼而有之，其都難以否認中國在此領域的加速發展；並且，透過同時試飛多種構型的飛行器，企圖壓縮學習、摸索的時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法