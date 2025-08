中國外型如「迴力鏢」的飛機飛測 科研試圖趕上美國

近期中國網友又再度拍攝到一架為未見過的飛行器在市區上空飛行,其氣動布局與殲-36與殲-XDS有點相似,但更像飛鏢或迴力鏢的造型。(圖片截取自@Nickatgreat1220的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國怪奇飛行器層出不窮,近期中國網友又再度拍攝到一架為未見過的飛行器在市區上空飛行,其氣動布局與殲-36與殲-XDS有點相似,但更像飛鏢或迴力鏢的造型。外媒認為,中國正頻繁的多方嘗試各種飛行器,試圖在科研上趕上美國、縮短摸索時間,難以否認的,這項發展非常快速。

社群媒體上近日流傳數張中國新形態飛行器的照片,從一些仰視與側視的照片中可見,這架無垂直尾翼,外型如飛鏢或迴力鏢的氣動構型,此前曾為曝光過;若圖片非造假生成,那麼它被認為是中國了第三款匿蹤構型的六代機概念飛行器。

