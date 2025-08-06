怕了川普制裁？彭博：俄羅斯擬提「空中停火」當禮物

美國總統川普的特使魏科夫本週將訪問俄羅斯，與克里姆林宮商討烏克蘭停火的可能性。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國制裁大限逼近之際，克里姆林宮正權衡一項對美國總統川普的讓步方案，可能包含與烏克蘭達成「空中停火」，以試圖避免毀滅性的二級制裁，但同時俄羅斯仍決心繼續其地面戰爭。

彭博（Bloomberg）引述知情人士報導，俄國官員承認，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）本週的訪俄之行，提供了與川普達成協議的最後機會。其中一項可能的提議是，暫停涉及無人機與飛彈的空襲，作為一種降溫姿態，前提是烏克蘭也必須簽署同意。

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然而，消息人士強調，由於俄軍在戰場上持續穩定推進，總統普廷不會同意在烏克蘭全面停火，其戰爭目標也未改變。目前尚不清楚俄方的任何提議是否會包含讓基輔及其盟友無法接受的條件。

親克里姆林宮的政治顧問馬可夫（Sergei Markov）分析道：「川普需要某種『禮物』，一種來自俄羅斯的讓步。一場空中停火可能就是這樣的禮物。」

川普已威脅，將從本週五（8日）開始，對購買俄羅斯石油等商品的國家（包括中國與印度）徵收重稅，以加強對普廷的壓力。重返白宮後，川普對普廷拒絕停火的立場日益感到沮喪，他上週向記者抱怨，兩人進行「相互尊重且友好的對話，結果隔天晚上就有人死於飛彈空襲」。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）1日在與普廷會面時，也曾提及「空中停火」的想法，但普廷當時並未對此評論。據報導，川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）本週也將訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會談。

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