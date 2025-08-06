經國號戰機掛載「空射雄三」測試彈現蹤台東 順利完成投彈

經國號戰機今日掛載空射雄三測試彈起飛。（記者劉人瑋攝）〔記者劉人瑋／台東報導〕台東志航基地今早執行「雄鷙專案」測試，1架掛載著「雄風三型反艦飛彈」測試彈的IDF經國號戰機與僚機，今日飛往東部外海進行投彈，反艦飛彈的彈身採用亮銀色塗漆，彈翼則漆上紅、黃、藍三色，同時IDF戰機的翼尖，亦加掛了GPS莢艙與高速攝影機，引起軍事迷關切及討論。

經國號戰機返航時，掛在翼上的測試彈己完成投擲。（記者劉人瑋攝）經國號戰機今日上午掛載編號AX-001空射雄三測試彈出海測試，閃亮金屬銀色的彈體，也可見到測試彈常見的圓形紅、白識別符號外，尾部彈翼也被漆上了紅、黃、藍三色，彈身中間亦有一條粗紅色的標示線，相當醒目。這架飛機返航後，已不見空射雄三測試彈的蹤跡。

據軍事迷私下研判，這架戰機還在翼尖加掛了GPS莢艙與高速攝影機，應是測試彈身與發射架分離時的氣動特性，以確認投彈程序與派龍架的運作安全性。

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