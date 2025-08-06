YT影片指泰國使用台灣「萬劍彈」盪平柬埔寨 假訊息竟有37萬觀看

圖為IDF掛載的萬劍彈。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼先前瑞士大報《新蘇黎世報》誤刊台灣與柬埔寨軍事衝突停火後，近日社群平台也有一支影片流傳，指出泰國使用來自台灣的集束炸彈「萬劍彈」，直接讓柬埔寨投降，與泰國簽訂停火協議。雖然該影片對台灣並無負面訊息，但我國軍備向來難以出口，因此該影片明顯為假訊息，但即便是如此明顯的假訊息，4天內仍有超過37萬次觀看，假訊息威力不可小覷。

近日社群平台Youtube流傳一則標題為「台灣『萬劍彈』改變東南亞戰局，泰國：『嘗嘗台灣飛彈的厲害』，柬埔寨：我們投降了......瞬間局部和平！！！」的影片，由具6.8萬訂閱數的「阿笨哥」發出，下方並有將近1500則留言。

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影片內容根據非官方軍事消息指出，由於泰國方面出動F-16戰機投下集束炸彈，威力巨大直接使柬埔寨投降，與泰國簽訂停火協議，但這位Youtuber表示泰國並無自產集束炸彈的能力，又使用集束炸彈違反國際公約，因此提供泰國集束炸彈的就是台灣的「萬劍彈」。

影片下方說明更指出，這場衝突讓「萬劍彈」聲名大噪。台灣的國防工業受到廣泛關注，新加坡、日本、韓國，甚至馬來西亞都私下與台灣洽談合作與採購意向。

但其實，由於F-16與IDF戰機有裝備不相容問題，美國未將美製戰機系統授權給台灣使用，致IDF戰機無法使用美系飛彈，因此裝備於IDF戰機的「萬劍彈」僅能由IDF戰機發射，IDF戰機也只能發射國產飛彈。

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