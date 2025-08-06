獨家》「快奇」攻擊無人艇現蹤屏東 為海空精準彈藥射擊做準備

「快奇」攻擊型無人艇在屏東現蹤。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／恆春報導〕烏俄戰爭讓無人載具成為全球軍事焦點，中科院與民間廠商積極投入無人機、無人艇研發，成果備受矚目。本報獨家目擊恆春半島東岸港口，出現多艘疑似「快奇」攻擊型無人艇，與先前曝光的「海鵠2號」無人靶船一同現身。現場研發人員忙碌地校正設備，軍事粉專Taiwan Adiz分析，數艘快奇無人艇外型與蘇澳測試版本略有不同，推測中科院已優化性能，為本月海空精準彈藥射擊操演的實戰驗證做準備。

海鵠2號。（記者蔡宗憲攝）根據中科院網站資料，「海鵠2號」為高機能無人靶船，能模擬海上目標的射頻、干擾、熱輻射訊號及雷達截面積，支援無人水面載具計畫，為快奇無人艇提供高擬真對抗環境。快奇無人艇搭載炸藥，專為突穿敵方電磁干擾與防禦系統設計，目標鎖定敵方中、大型艦艇。



軍事粉專Taiwan Adiz指出，恆春半島測試可能聚焦遠程導控、抗干擾能力及夜間作戰性能，確保無人艇在複雜環境下得以精準打擊。

「快奇」攻擊型無人艇。（記者蔡宗憲攝）據了解，軍方原計畫於漢光實兵演習期間，驗證快奇無人艇戰力，但因演習項目已訂定，改於8月精準射擊操演中進行實彈測試。據透露，這項測試將模擬敵艦防禦情境，檢驗快奇無人艇突防與攻擊效能。若驗證成功，明（2026）年量產計畫可望啟動，預估國軍需求逾200艘，成為台海防禦的關鍵利器，強化不對稱作戰能力。

研發人員調整「快奇」攻擊型無人艇。（記者蔡宗憲攝）中科院攜手龍德造船、雷虎科技等民間廠商，結合海鵠2號與快奇無人艇，展現台灣國防科技自主研發實力。由中科院6月主辦的蘇澳無人艇展示中，龍德「黑潮」、雷虎「海鯊800」等民間產品已展露潛力。軍事粉專Taiwan Adiz認為，無人艇實彈測試攸關國防採購，未來將與無人機形成海、空聯合作戰網絡，為台海安全注入新動能，震懾潛在威脅。

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