北約警報！俄無人機帶炸彈入侵 立陶宛急向北約求援

「非洲菊」（Gerbera）無人機的外型與俄羅斯目前廣泛使用的伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機設計相似，但性能和用途可能更廣泛。（取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯一架軍用無人機上週侵入立陶宛領空，機上竟攜帶有爆裂物，立陶宛5日已向北約（NATO）請求採取「緊急措施」，以強化其空中防禦能力，凸顯波羅的海地區日益升高的安全威脅。

法新社報導，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）在社群平台X上表示，他與國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）已致函北約秘書長呂特（Mark Rutte），要求「立即採取措施，增強立陶宛的防空戰力」。

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布德里斯指出，「一架俄羅斯軍用無人機」於7月28日侵犯了立陶宛領空。該架無人機曾被目擊者發現飛越首都維爾紐斯部分地區，最終於8月1日在一個軍事訓練區被尋獲。

立陶宛總檢察長格倫斯基埃內（Nida Grunskiene）證實：「它攜帶了一個爆炸裝置，已由立陶宛武裝部隊專家在現場成功解除。」她表示，調查的主要理論之一是該無人機「意外進入」立陶宛領土，但強調「其他理論也正同步調查中」。官員們相信，這是一架俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機，該型號通常在俄羅斯對烏克蘭的打擊中被用作誘餌。

布德里斯警告：「這已是不到一個月內的第二起類似事件，其他盟友近期也報告了類似的領空侵犯。」他說：「威脅是真實且不斷增長的。」

布德里斯同時將矛頭指向莫斯科的關鍵盟友白俄羅斯，稱其有責任阻止此類事件發生。他表示：「如果白俄羅斯不採取行動，以最小化對我方造成的潛在損害，立陶宛將以政治及其他措施回應。」

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