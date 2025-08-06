Altius-600M攻擊型無人機迅速抵台 顧立雄：新版700也會適時籌獲

國防部長顧立雄6日出席「114年軍人節敬軍記者會」，接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇4日訪台，也帶來陸軍向美採購的首批Altius-600M攻擊型無人機。國防部長顧立雄今（6）日說，未來也不排除按照聯合戰力規劃及國家財政裕度，適時籌獲Altius-700系列的升級版。

美國官方去年6月公告核准台灣291架Altius-600M，至四日交運時間僅一年，創下迅速交運佳績。顧立雄今天出席軍人節敬軍記者會時受訪說，首先要感謝安杜里爾公司，這是一家不同於傳統軍工產業的公司，都會先自主研發符合美國國防需求的項目，所以我方評估符合防衛作戰需求、決定籌獲後，該公司都能很迅速交運。

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顧立雄指出，安杜里爾以新創公司起家的概念，對很多創新科技的應用，值得我們來學習，拉奇昨天在國防部演講，也帶給我們很多的啟發。所以他認為，應多多參考此心思，摒除過去一些既有的思維。

顧也透露，除Altius-600M外，安杜里爾也有精進Altius-700的新款，國防部會按照聯合戰力規劃，以及國家財政裕度，若預算允許會適時籌獲。

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