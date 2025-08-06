中俄軍事合作再升級！宣布組聯合艦隊「常態化」巡弋亞太

自2012年以來，中俄每年定期舉行海上聯合軍事演習。（圖：俄羅斯海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透引述俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報導，在近期於日本海結束聯合演習後，俄羅斯與中國的海軍艦艇將組成新的特遣隊，於亞太地區進行聯合巡邏任務，象徵兩國軍事合作的進一步深化。

據報導，俄羅斯太平洋艦隊新聞處的聲明指出：「俄羅斯海軍與中國人民解放軍海軍的船員，將組成一個新的特遣隊，在亞太地區執行聯合巡邏任務。」

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就在8月1日至5日期間，兩國海軍才剛在日本海舉行了聯合演習，演練項目包括火砲射擊、反潛與防空任務，以及海上聯合搜救行動。

國際文傳電訊社5日報導，在演習的最後階段，俄羅斯大型反潛艦「特里布茨海軍上將號」（Admiral Tributs）與護衛艦「響亮號」（Gromky），協同中國的「紹興號」與「烏魯木齊號」驅逐艦，進行了實彈射擊，並演練了搜索與消滅模擬敵方潛艦的科目。

俄羅斯太平洋艦隊先前曾表示，這些演習本質上是防禦性的，並不針對任何其他國家。

然而，俄羅斯與中國在2022年烏克蘭戰爭爆發前夕，簽署了「無上限」戰略夥伴關係。兩國定期舉行演習，以強化其武裝部隊之間的協同能力，並向其對手發出嚇阻信號。

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