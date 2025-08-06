造都造了！美國陸軍不要的M10戰鬥車 軍官倡議陸戰隊接手

美國國防部長赫格塞斯已於今年6月下令，美國陸軍不再執行M10「布克」戰鬥車的採購與部署計畫。（取自美國陸軍網站）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍原計畫採購重量輕於M1主力戰車、可空投部署的M10「布克」戰鬥車，卻因車輛大幅「超重」遭美國國防部長赫格塞斯下令喊「卡」。不過，有美軍陸戰隊軍官月前投書指，在陸戰隊轉型之際，搭載105公厘戰車砲的M10，仍可補上關鍵能力缺口，因此建議陸戰隊可接收數十輛已經生產的戰鬥車。

M10「布克」（Booker）採用履帶底盤設計、搭載105公厘戰車砲，原設計重量38噸。「布克」原於去年啟動量產，不過，陸續獲得約80輛的美國陸軍發現，這型車約42噸的重量，只能供C-17運輸機裝載1輛，而非原本計畫的2輛，赫格塞斯因而在今年6月宣布此案取消，已量產車輛可能封存、外銷或另有他用。

請繼續往下閱讀...

對此，綜合外國媒體報導，美軍陸戰隊迪克（John J. Dick）、菲利浦斯（Daniel D. Phillips）中校，月前在美國軍事刊物《任務與目的》（Task & Purpose）發表投書，美軍陸戰隊有使用M10戰鬥車的空間，由於陸戰隊已於2020年退役M1A1主力戰車，M10正好可以補上陸戰隊遠征作戰的關鍵能力空缺。

這篇文章提到，比起輕巧卻缺乏防護力的陸戰隊車輛，M10戰鬥車火力與耐用性更好，確保陸戰隊在接敵作戰時佔據上風。且M10比M1A1更輕、機動性更強、後勤需求更低，適合遠征作戰，也可運用登陸艇、氣墊船等運輸。

不過，美軍陸戰隊正執行兵力轉型案，將放棄所有戰車、遠程火箭系統取代多數牽引式火砲、減少直升機數量，以及引入飛彈、無人機作為核心方針，走「回頭路」的機會顯得渺茫；我國陸戰隊66旅也進行改革，將無人機取代老舊戰車與火砲，與現代作戰趨勢接軌。我國海軍陸戰隊66旅已完成轉型，揚棄戰車、老舊火砲，並建立無人機部隊。圖為陸戰66旅官兵日前持標槍飛彈參加漢光演習情形。（軍聞社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法