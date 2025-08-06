恆春東海岸熱鬧非凡「勁蜂」無人機攜手「快奇」無人艇秀新銳戰力

碼頭邊有中科院的「快奇」無人艇。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今（6）日清晨，恆春半島東海岸空域驚現無人機翱翔，搭配海上「快奇」無人艇的靈活身影，吸引民眾目光，展現國軍新世代不對稱戰力的矯健身手。據了解，空域中頻繁出沒的正是有「台版彈簧刀」之稱的「勁蜂」無人機，由中科院自製，具備單兵攜行、精準打擊的特性，與「快奇」無人艇聯手演練，為國防戰力注入新動能。

「勁蜂」無人機隸屬中科院「獵鵂專案」，重量不到1150公克，機身尺寸輕巧（70×92×12公分），滯空時間約15分鐘，導控距離達8公里。搭載光學與紅外線設備及高爆彈藥，能高速俯衝鎖定目標，堪稱單兵作戰利器。根據國防部7月31日公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」，「勁蜂」筒射型複材機體將於2026至2027年投產30具，預算約384萬元，未來視需求有望擴大採購。海軍已率先計畫建案，強化濱海作戰能力。

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「台版彈簧刀」之稱的「勁蜂」無人機。（記者蔡宗憲攝）

現場目擊民眾表示，無人機在東海岸低空盤旋，機動性極高，與海上「快奇」無人艇的協同演練，讓人感受到國軍現代化戰力的躍進。

據了解，中科院「快奇專案」攻擊無人艇近期進行內部戰力展示，搭配「勁蜂」無人機，展現陸海空一體的立體戰力。

國軍近年積極籌獲無人機，除向美國採購685架「彈簧刀300」，自製「勁蜂」也已通過多次驗證，顯示國防自主決心。

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