美「金穹」計畫雙管齊下 將尋新陸基戰區雷達、升級TPY-2性能

美國總統川普5月下旬宣布啟動美國「金穹」重層防禦系統計畫。（美國白宮官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普5月宣布「金穹」飛彈防禦系統，計畫斥資1750億美元整合現有防禦系統，打造守護美國的重層防禦體系，外媒指出，美國飛彈防禦局招標公告揭露，該計畫將尋求新款陸基戰區雷達，同時為現有的TPY-2雷達籌獲模組化天線增強搜索、抗干擾能力，有效多重外來飛彈威脅，還要能整合C2MBC、IBCS系統，強化全域指管效能。

航空媒體《Aviation Week》報導指出，這項資訊出現在美國飛彈防禦局（MDA）7月24日的尋商公告，其目標就是要為美國國防部的「金穹」計畫尋求一款新型的「陸基戰區預警雷達」；該雷達須能全方位偵獲彈道、極音速和巡弋飛彈等威脅，且要具備至多2233公里的偵獲距離、並同時處理24個目標，更要在48小時內部署完成，能抗EMP、電戰等干擾。

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此外，該雷達還需要能和飛彈防禦局既有的「指管、戰管暨通訊系統」（C2MBC），以及美國陸軍的「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）介接，強化全域聯合防空作戰能力；根據規劃，美軍3套新型雷達預計在2028年、2029年間交付完畢。

美國RTX公司（原雷神）的AN/TPY-2反彈道飛彈雷達。（RTX公司官網）

另一方面，MDA也有意升級AN/TPY-2反彈道飛彈雷達，該系統採X波段，服役已逾20年，根據尋商公告，該系統計畫採購48具外加模組化天線提升電戰防護、目標攔截敏感度並降低工作附載，透過升級現有裝備，達成上述目標並強化對低RCS（雷達截面積）目標的搜索能力。

今年5月由川普本人宣布的「金穹」計畫，有別於名稱相近的以色列「鐵穹」（Iron Dome）系統，該計畫旨在打造一套能遍及美國全境的重層防禦系統，總計畫經費高達1750億美元（約新台幣5.17兆元），預計整合愛國者、薩德（THAAD）、艦載神盾系統、LRDR雷達、F-35戰機、太空站等節點，在JADC2全域聯合指管架構下，全面提升作戰效能。

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