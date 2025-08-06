關島大舉擴建成「飛彈島」 美報告示警：恐造成超乎想像的影響

美方於7月底發布環境報告示警，關島的飛彈防禦系統建設，可能會對該島的房地產市場、醫療保健系統產生「長期、重大和重大」的影響，需盡快採取解決行動。圖為部署關島的薩德飛彈系統。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國國防部為將關島視為面對中國威脅的第一線，因此投資80億美元（約2300億台幣）興建飛彈防禦統，其中包含增建36個飛彈發射架陣地以及飛彈防禦指揮中心等；然而，美方於7月底發布環境報告卻示警，防禦系統的建設可能會對該島的房地產市場、醫療保健系統產生「長期、重大和重大」的影響，需盡快採取解決行動。



根據美軍《星條旗報》指出，一份上（7）月25日發布的環境報告稱，這項為期十年的「增強型綜合防空飛彈防禦系統」（Enhanced Integrated Air and Missile Defense System）即將開始建置，當初期施工團隊開始抵達，將恐對當地居民產生影響，但美國飛彈防禦局（MDA）和陸軍卻至少等到8月24日，才會根據報告的調查結果採取行動。

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這項關島防禦系統計畫將斥資80億美元，建立36個飛彈發射架陣地、23座通訊塔和14個雷達系統，目標形成全面、持久且360度的防禦體系。（圖片取自DVIDS）

關島面積僅210平方英里（約543.9平方公里），美軍短期內將在此大舉建設。報告示警，隨著2026年美軍將分階段進駐關島，島上將面臨長期住房與醫療壓力。該計畫將「對整個關島造成不成比例的影響」，少數族群和低收入居民較集中的村莊可能受影響更大。

報告分析，當首批約350名軍人先行部署，預計至2031年含眷屬人數將增至約2300人，較2020年人口增加約1.5％；雖多數人將住在基地內，但仍需324戶基地外租屋，這對本已緊張的住房市場形成擠壓。而醫療體系同樣將受衝擊，關島目前被美國衛生部列為醫療人員短缺、服務不足地區，地處偏遠導致專科醫療資源有限，且軍方招募恐進一步抽離民間診所人力。

報告認為，初期施工影響可忽略，但隨長期駐防與家屬進駐，這對住房與醫療的直接、間接壓力將難以避免。

隨著2026年美軍將分階段進駐關島，島上將面臨長期住房與醫療壓力，這將「對整個關島造成不成比例的影響」，少數族群和低收入居民較集中的村莊可能受影響更大。圖為從關島射擊的標準3型飛彈。（圖片取自DVIDS）

依美軍規劃，這項關島防禦系統計畫將斥資80億美元，建立36個飛彈發射架陣地、23座通訊塔和14個雷達系統，目標形成全面、持久且360度的防禦體系，以保護關島免受中國或北韓可能發射的巡航飛彈、彈道飛彈，和超高音速飛彈的襲擊。

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