【影】國軍欲籌獲Anduril Altius-700無人機 彈頭更重可摧毀戰甲車

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇4日來台，為該公司代表性產品的首批Altius-600M反裝甲無人機，也在同日交付我國陸軍，國防部長顧立雄今日受訪時說，不排除適時籌獲更精進的Altius-700無人機。根據官方資訊，Altius-700的航程雖不及Altius-600系列，但其彈頭更重，可望對戰甲車帶來更大的破壞力。

Altius-700擊中目標瞬間。（取自安杜里爾網站）國防部正向美國採購291架Altius-600M反裝甲無人機，當拉奇4日起抵台演說、拜會國防部之際，首批Altius-600M也已交付我國陸軍。國防部長顧立雄今日表示，除了Altius-600M外，安杜里爾也有更精進的Altius-700新款無人機，國防部將評估聯合戰力規劃、國家財政裕度，若預算允許將適時籌獲。

至於Altius-700與Altius-600的差異為何？根據安杜里爾官方資訊，Altius-600系列無人機的重量至多27磅（約12.25公斤），續航力可達4小時以上，航程則可達440公里； Altius-700系列無人機續航力約2小時左右，僅Altius-600系列的一半，但全機重量達65磅（約29.48公斤）。Altius-700外型圖。（取自安杜里爾網站

安杜里爾Altius的「M系列」無人機，即為可掛載不同彈頭的攻擊型機種，安杜里爾官方網站敘述，Altius-700M無人機的彈頭重量為33磅（約14.97公斤），可比擬先進的AGM-114「地獄火」反裝甲飛彈，航程約100英里（約160公里），續航力約75分鐘，可精準打擊包括戰車、一般車輛、船隻與基礎設施等大型目標，且由於高終端速度、可選配延遲引信等特性，因此可輕鬆擊穿目標的外牆。

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