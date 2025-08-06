美Anduril公司確定進駐台灣 與中科院合作產品9月現台北航太展

美國國防公司Anduril創辦人拉奇4日前往國防部會晤顧立雄，並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕美國新創國防公司Anduril創辦人拉奇日前首度在台演講，吸引產、官、學近400人朝聖，也引來場外抗議人士，令台大校園一時喧騰；但這不影響他會晤國防部長顧立雄，並交付首批Altius 600M型反甲無人機，展現矽谷高效率。對此，該公司今日證實後續將設立在台辦公室，並在9月的台北國防航太展中，展出與中科院合作的最新成果。

國防部昨（5）日晚間表示，4日應邀來台，以「威懾、科技與防衛台灣」為題首度專題演講的美國國防公司「安杜里爾工業」創辦人拉奇（Palmer Luckey），當日會晤國防部長顧立雄等人，並親自交付首批Altius 600M-V型反裝甲無人機，不只獲顧立雄稱許交貨「非常快速」，值得國軍學習；軍方人士更驚訝，該案僅花14個月就開始交貨，是近20年之最。

請繼續往下閱讀...

我國去年6月獲美出售的291架Altius 600M型反裝甲無人機，從簽約到交貨僅耗時14個月，是我國近20年軍售執行速度之最。（軍聞社官方X帳號）

對此，Anduril公司當地時間昨（5）日發布新聞稿指出，這場會晤有效滿足台灣不對稱作戰的需求，也兼顧美國國安利益及區域安全；拉奇強調，這對公司和整個自由世界都「意義重大」（an enormously consequential moment for Anduril and for the free world）；新聞稿更證實將在台設立辦公室（Anduril Taiwan），實踐深耕台灣國防。

此外，本報先前獨家揭露，中科院已和Anduril簽署合作備忘錄（MOU），在「Lattice」開放式AI智慧指管決策平台、「無人載具」等方面進行合作，開起台灣聯手世界級國防公司的大門，有望嘉惠國造無人機、無人艇的後續研發工作。

圖為Lattice開放式AI指管決策系統於美軍太平洋艦隊2024年的「IBP 24-1」演習期間的實際測試情形。（美國Anduril公司官方X帳號）

另一方面，該新聞稿也證實中科院已和該公司著手整合Lattice及既有平台，並將在本（8）月的海、空精準彈藥射擊期間進行實彈驗證，而上述計畫（Joint Anduril-NCSIST project）更將參與下（9）月登場的台北國防航太展，讓軍工業界和有興趣的民眾能一窺台、美合作的最新成果。

相關報導請見

轉念催生國防獨角獸Anduril 拉奇引張忠謀、李登輝故事籲守護自由

示警中國2029年擬犯台 美Anduril創辦人帕爾默：能以飛彈、無人機對抗

接見Anduril創辦人 顧立雄：Altius-600M攻擊型無人機非常快速交貨

Anduril創辦人帶Altius-600M當伴手禮 國軍估反甲無人機缺口達2000架

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法