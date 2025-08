美Anduril公司確定進駐台灣 與中科院合作產品9月現台北航太展

美國國防公司Anduril創辦人拉奇4日前往國防部會晤顧立雄,並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。(國防部提供)

〔記者陳治程/台北報導〕美國新創國防公司Anduril創辦人拉奇日前首度在台演講,吸引產、官、學近400人朝聖,也引來場外抗議人士,令台大校園一時喧騰;但這不影響他會晤國防部長顧立雄,並交付首批Altius 600M型反甲無人機,展現矽谷高效率。對此,該公司今日證實後續將設立在台辦公室,並在9月的台北國防航太展中,展出與中科院合作的最新成果。

國防部昨(5)日晚間表示,4日應邀來台,以「威懾、科技與防衛台灣」為題首度專題演講的美國國防公司「安杜里爾工業」創辦人拉奇(Palmer Luckey),當日會晤國防部長顧立雄等人,並親自交付首批Altius 600M-V型反裝甲無人機,不只獲顧立雄稱許交貨「非常快速」,值得國軍學習;軍方人士更驚訝,該案僅花14個月就開始交貨,是近20年之最。

我國去年6月獲美出售的291架Altius 600M型反裝甲無人機,從簽約到交貨僅耗時14個月,是我國近20年軍售執行速度之最。(軍聞社官方X帳號)

對此,Anduril公司當地時間昨(5)日發布新聞稿指出,這場會晤有效滿足台灣不對稱作戰的需求,也兼顧美國國安利益及區域安全;拉奇強調,這對公司和整個自由世界都「意義重大」(an enormously consequential moment for Anduril and for the free world);新聞稿更證實將在台設立辦公室(Anduril Taiwan),實踐深耕台灣國防。

此外,本報先前獨家揭露,中科院已和Anduril簽署合作備忘錄(MOU),在「Lattice」開放式AI智慧指管決策平台、「無人載具」等方面進行合作,開起台灣聯手世界級國防公司的大門,有望嘉惠國造無人機、無人艇的後續研發工作。

圖為Lattice開放式AI指管決策系統於美軍太平洋艦隊2024年的「IBP 24-1」演習期間的實際測試情形。(美國Anduril公司官方X帳號)

另一方面,該新聞稿也證實中科院已和該公司著手整合Lattice及既有平台,並將在本(8)月的海、空精準彈藥射擊期間進行實彈驗證,而上述計畫(Joint Anduril-NCSIST project)更將參與下(9)月登場的台北國防航太展,讓軍工業界和有興趣的民眾能一窺台、美合作的最新成果。

