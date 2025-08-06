「無人化海馬士」來了！洛馬、雷神競逐美陸軍新型自主發射車合約

美國陸軍正在測試其自主多域發射器（Autonomous Multi-domain Launcher）原型。該計畫旨在開發一款無人化、自主化的飛彈發射車，以提升地面火力的機動性與生存性。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍正尋求一種新型的自主飛彈發射車，國防巨擘洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）與雷神公司（Raytheon）已分別證實，他們正在競逐這項名為「通用自主多域發射器」（Common Autonomous Multi-Domain Launcher, CAML）的計畫。

軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，陸軍的「快速能力與關鍵技術辦公室」（RCCTO）於六月底發出需求，旨在尋找能快速推出的中型與重型兩款自主發射車。陸軍表示，CAML是一款可自主或選擇性載人、高機動性的發射器，旨在增強或取代現有的陸軍發射載具。

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陸軍指出，自主化能縮短陣地部署與轉移的時間、提升人員生存性、增加越野機動性，並允許指揮官在攻防作戰中更適當地配置兵力。

在中型（CAML-M）版本方面，陸軍希望以「中型戰術車輛系列」（FMTV）為底盤，能發射「多管火箭砲系統」（MLRS）系列彈藥，或搭載AIM-9X攔截彈的「間接火力防護能力」（IFPC）系統。該版本還將配備一輛能以最少人力介入、自主為發射車重新裝填彈藥的「自主補給車」（ARV）。

在重型（CAML-H）版本方面，軍方則希望以M1075托盤化裝載系統戰術車輛或類似的15噸級底盤，整合能發射「戰斧」（Tomahawk）陸攻飛彈或「愛國者三型」（PAC-3）增程型攔截彈的發射器。該版本將具備自主再補給能力。

陸軍表示，目前對為兩個項目選擇不同供應商持開放態度，並預計在合約授予後的18至36個月內，對原型車進行評估。

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