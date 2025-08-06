最高機密秀大眾《潛入核動力潛艦》新書紀錄法「警戒號」核潛艦點滴

大是文化近期將出版《潛入核動力潛艦》一書，進入法國最高機密戰力「警戒號」核潛艦，紀錄潛艦任務過程。（大是文化提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕核子動力潛艦作為水下最強戰力，一出海便銷聲匿跡，藏威脅於大海，讓敵人草木皆兵。而媒體想要帶領大眾的視線進入潛艦已經是難上加難，不過法國資深記者與作家雷納．佩利謝（Raynal Pellicer）近期新書《潛入核動力潛艦》，甚至是進入法國最高機密戰力「警戒號」核潛艦，親身紀錄潛艦任務過程中，110名潛艦船員在為期12天（正常是70天）巡邏訓練中，如何進行作戰演習、火災警報、核射擊模擬、封閉空間中的生活和聲學判斷，讓官兵的水下生活點滴躍於紙上，非常難得一見。

法國自1972年起，便維持每天至少一艘彈道飛彈潛艦在水下巡航，一年365天，一天24小時。《潛入核動力潛艦》主角「警戒號」（Le Vigilant）是法國海軍現役4艘凱旋級核動力潛艦之一，部署在布雷斯特港的長島，配備16枚飛彈，每枚飛彈都攜帶數枚核彈頭。使命是在海底徹底消失，並做好「隨時響應總統決定的戰略命令」。

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在水下全然不同的生活中，《潛入核動力潛艦》替大眾解答許多疑惑，例如潛艦只有三區域，三甲板，一次任務至少要待70天，如何避免幽閉恐懼；潛艦舵手其實都在「盲駕」。只能聽從長官指示，向右、向左、向上或向下；「住戶」倒垃圾有軍規，垃圾袋要打洞、放鉛塊，然後射出潛艦；船員們一週只能收到一封40字的「紙本信」，但禁止回覆等等。

由於事礙國防機密，許多場景不得拍攝，另一位作者Titwane插畫家決定以畫筆取代鏡頭，帶領讀者潛入水下數百公尺，報導110名潛艇船員在為期12天（正常是70天）巡邏訓練中，作戰演習、火災警報、核射擊模擬、封閉空間中的生活和聲學判斷。

《潛入核動力潛艦》一書在台灣是由大是文化出版，此書由於是呈現國核動力潛艦的任務，屬最機密軍事行動，不能留下任何鏡頭，因此書中全程以手繪重現法國潛艦「警戒號」110名成員巡航與訓練內容。

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