軍武書摘》潛入核動力潛艦:全手繪法「警戒號」潛艦巡航與訓練

法國資深記者與作家雷納．佩利取得進入「警戒號」核潛艦許可，親身紀錄潛艦任務過程中，官兵的水下生活，出版《潛入核動力潛艦》一書。（大是文化提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國去年啟動第三代核潛艦計畫，預計將取代現有凱旋級核潛艦，在2035年被取代前，法國資深記者與作家雷納．佩利謝（Raynal Pellicer）取得進入「警戒號」核潛艦許可，親身紀錄潛艦任務過程中，官兵的水下生活，出版《潛入核動力潛艦》一書，讓大眾一窺神秘潛艦部隊的水下生活。

序章 「我們將不復存在。」

準備登艦。

經過幾個月的等待，我們登上核動力彈道飛彈潛艦的圖文報導計畫，終於獲得批准。

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雖然法國海軍批准了這項計畫，但我們仍被要求遵守以下條件：

首先是登艦日期必須保密，所有隨行人員都須遵守，且潛艦名稱到最後一刻才會透露。當然，還有其他的保密規定。

基本上，我們保有言論自由，但無法轉錄所有內容。

一名戰略海洋部隊（la force océanique stratégique，縮寫為FOST，為負責所有核動力潛艦的單位）的通信官，將密切注意我們的行動，以確保隨艦採訪與潛艦下潛任務順利進行。在這次的深度報導中，最令人好奇的就是在封閉環境裡，大家如何共同生活。

我們在法國西北部的布雷斯特（Brest）會合。更正確的地點，是在勒庫夫朗斯（Recouvrance）升降橋下的圖維爾門（Porte Tourville）。

通信官在該處的海軍基地停車場與我們碰面，他首先清點可以帶上艦的器材：相機、數位錄音機、硬碟和筆記型電腦。回程時，這些資訊器材必須再次接受檢查。通信官表示：未經FOST許可，任何錄影或錄音資料均不得攜出基地外。

至於我們的智慧型手機，將留在通信官的後車廂裡，靜靜度過這段下潛期間。

做完最後檢查，我們登上一艘看起來像塞納河觀光遊船的接駁船。船駛向港口的另一側：克羅宗半島（Presqu’île de Crozon）上的長島，也就是彈道飛彈核潛艦的母港。

這裡的通行，均須過濾並受嚴格控管。換句話說，全區受到保護。可別想在Google Maps或Google Earth上找到它的街景圖，因為相關影像都已經被模糊處理。

通信官說：「你們即將深入法國核武威懾力量的核心。長島作戰基地內有4艘核動力潛艦，分別是凱旋號（Le Triomphant）、大膽號（Le Téméraire）、猛烈號（Le Terrible），以及你們將在上面度過12天的警戒號！」

法國自1972年起，便維持每天至少一艘彈道飛彈潛艦在水下巡航，每次巡航時間長達七十餘天。

那麼其他3艘呢？

其中一艘正在執行日常訓練──警戒號也將是如此。另一艘在保養，最後一艘則在船塢進行為期約18個月的大修。這4艘潛艦輪流巡航，從不間斷。

這就是為何出航日期不可以向別人透露，因為這可能洩露輪班的節奏。

對誰說？

世界上多的是好奇的人。

通信官接著介紹：「每艘潛艦都有兩組船員，各110名，分為藍隊和紅隊。每次巡邏返航後就會換班，而這次的任務，你們將與紅隊一起登艦。」

「我們到了。警戒號已停泊在碼頭邊。」

警戒號艦體全長138公尺、直徑12公尺。氣勢懾人的黑色鎧甲外觀，前端有一個翼狀的凸出構造，稱作「帆罩」（法語：kiosque；英語：sail）。

甲板上，潛艦兵們正忙著出發前的最後準備工作，舷門的入口則有武裝警衛看守。

這是為了生存的苦差事。

一輛配有液壓吊臂的卡車，將棧板上的補給品，從碼頭吊到潛艦的前甲板上。幾個人趕緊卸下貨物，填滿這頭巨獸的肚子。

總計有40公噸的生鮮和冷凍食品、飲料，以及清潔用品。

大夥接力搬運這些貨物和包裹，通過狹窄的垂直管道，送達下層甲板的食物儲藏室，那裡是艦上的雜貨店。

在這裡，一層一層的貨物堆疊得像超大型的俄羅斯方塊，就連零下18℃的冷凍室堆得滿滿的。進入冷凍室的船員必須換上特殊服裝，才能適應極度寒冷的環境。

補給的同時，在潛艦尾部，機械師和工程師正忙著點火。他們慢慢啟動反應爐，驅動蒸氣渦輪發動機！彈道飛彈核潛艦不僅是一種核武發射器，本身也是由核動力推進。

很快就到了重要的安全須知講解時刻，緊急裝備裡包括一套防火頭套和呼吸面罩，稱為EZ面罩。這是一種全罩式潛水面罩，附有2公尺長的呼吸軟管，必要時可連接到呼吸管路。

潛艦中很怕發生火災，因為密閉空間一旦失火，即使火勢迅速得到控制，也會產生大量濃煙。

因此，潛艦四處都設有進氣口，船員們可以將EZ面罩的呼吸管插進去，在火災時取得氧氣。若照明設備故障，這些進氣口的插座也會以螢光板或螢光棒標示。

這套裝備是你絕對不應該落下的東西！然而，它被裝在一個運動品牌販售的特價小背包裡，感覺不太符合法國海軍的莊嚴形象……。

在了解安全須知並簽署一份備忘錄後，我們終於要和指揮官見面。路易－埃爾韋．蘭伯特（Louis- Hervé Lambert）上校，44歲，膚色明亮，灰髮藍眼，有著沉穩的嗓音。他的歡迎詞令我頗感意外。

這位指揮官說：「我同意這項隨艦採訪計畫，但有個條件：這次的報導要比你之前寫戴高樂號（Charles de Gaulle R91，法國第一艘核動力航空母艦）更精彩。哈哈哈！」

「言歸正傳，歡迎登上警戒號。它是極為複雜的機械裝置。你們現在登上的是一艘以核反應爐為動力來源的潛艦，艦上配備有16枚彈道飛彈及核武器，這些都由一群被關在海面下數百公尺、時間長達數週的人控制。所有參數都顯示這是不可能運作的，然而，您將會看到，它運作得非常好。」

「最後要說的是：你們很幸運可以和紅隊船員一起登艦，我們才是潛艦的真正主人！其他人和藍隊船員只是房客，哈哈哈！」

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