戰力大躍進！印尼首獲「長程精準打擊」能力 全靠這款土國飛彈

土耳其洛克桑公司（Roketsan）研發的KHAN戰術彈道飛彈系統，近日被發現在印尼東加里曼丹省的一處陸軍基地。此舉使印尼首度獲得機動性的長程精準打擊能力。（圖取自Sahabat Keris平台）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕由土耳其洛克桑公司（Roketsan）研發的「可汗」（KHAN）彈道飛彈系統，已被發現在印尼東加里曼丹省（East Kalimantan）的一處陸軍設施中，顯示印尼已開始接收這款具備長程精準打擊能力的戰略武器。

國防新聞網站《Defence Blog》報導，這個被標示為ITBM-600的飛彈平台，於8月1日出現在陸軍第18野戰砲兵營的基地。此消息最初由國防平台「Sahabat Keris」披露，其發布的影像顯示該武器系統已處於部署位置。

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印尼於2022年簽署合約，採購KHAN ITBM-600系統。這是一款基於洛克桑成熟技術的戰術彈道飛彈平台，安裝在塔特拉（Tatra）8x8高機動載具上，使其能在多樣地形中操作，且整備時間極短。該系統為印尼陸軍提供了其武庫中此前所欠缺的機動精準打擊能力。

根據洛克桑公司的資料，KHAN飛彈的射程可達280公里，能在複雜的戰場條件下，對高價值目標進行精準打擊。該系統由GPS與GLONASS輔助的慣性導航套件進行導引，即使在信號受干擾的環境中也能可靠地鎖定目標。

該飛彈重約2,500公斤，直徑610公厘。洛克桑公司強調，KHAN在設計上兼顧了精準度與生存能力，能在多種目標類型中提供「高殺傷力與作戰彈性」。

報導指出，對印尼而言，此次部署反映了其更廣泛的軍事現代化努力，旨在強化長程嚇阻，並提升其快速反應區域威脅的能力。印尼國防官員先前曾公開表示，擴展該國的砲兵與飛彈部隊是其關鍵優先事項。

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