駐韓美軍涉偷拆反薩德系統抗議標語 遭南韓警方調查

部署於南韓星州的美軍薩德系統。（美聯社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國自2017年在南韓部署可攔截彈道飛彈的「薩德」系統，不僅引來中國反彈，南韓國內對此也有不同立場。對此，《星條旗報》報導，駐韓美軍星州基地有3名士兵，在今年4月、5月間，涉嫌剪除24面懸掛在基地外的反對薩德系統部署標語，因此遭到南韓警方調查。

根據美國媒體《星條旗報》報導，南韓星州郡警方在7月底表示，有3名美軍士兵涉嫌在4月28日上午、5月1日凌晨，剪斷了卡羅爾營（Camp Carroll）附近懸掛在金屬柵欄上的抗議標語繩索，這些橫幅倡議著和平，並對美軍部署於南韓星州基地薩德系統提出批評，這座基地位於卡羅爾營以西15英里（約24公里）處。

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南韓警方指，他們透過監視器拍攝到的車牌，找出涉案的美軍士兵，這些橫幅是星州當地的組織「反對薩德部署和平網路」所擁有，該組織宣稱有24面橫幅遭破壞，並要求駐韓美軍道歉。駐守南韓的美軍第八軍團表示，美軍嚴肅看待所有不當行為的指控，會全力配合警方調查。

「薩德」是洛馬研製的反飛彈系統，這套系統的飛彈射程超過200公里，射高150公里，因此可攔截大氣層外飛行的敵方彈道飛彈。AN/TPY-2雷達的偵搜範圍超過1000公里，性能極為優異，但也因此引發中國的忌憚，認為此部署遠超過朝鮮半島軍事所需。南韓民眾在2017年高舉標語，抗議薩德系統進駐該國。（歐新社檔案照）

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