上次來已經是甲午戰爭時... 西班牙戰艦時隔131年再訪日本

西班牙護衛艦「曼德茲·努涅斯號」（如圖）日前遠道印太地區，造訪日本橫須賀與吳港海軍基地，這是西國軍艦自1894年以來，再度泊靠日本。圖非此次行動畫面。（圖片取自西班牙海軍官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西班牙海軍護衛艦「曼德茲·努涅斯號」（Méndez Núñez）日前遠道前往印太地區，並造訪日本橫須賀與吳港海軍基地，這也是自1894年西班牙巡洋艦訪日後，時隔131年又有西國軍艦再度泊靠日本。努涅斯號艦長表示，這是一次向遙遠地區進行單獨部署的嘗試，並目標在一、兩年內在印太地區派遣一支由「西班牙艦隊」組成的特遣隊再訪日本。

據軍聞網站《Naval News》報導，西班牙海軍「曼德茲·努涅斯號」護衛艦於上（7）月底造訪了日本橫須賀海軍基地與吳港海軍基地，這次行動部署是伴隨著英國「威爾斯親王號」航空母艦打擊群（CSG）的一部分，前往印太地區巡弋，而造訪日本屬於該艦短暫的獨立航行任務。

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這次西國軍艦行動是伴隨著英國「威爾斯親王號」航空母艦打擊群（CSG）的一部分，前往印太地區巡弋，而造訪日本屬於該艦短暫的獨立航行任務。圖為該艦接受補給。（圖片取自@COMUKCSG的官方X帳號）

努涅斯號護衛艦在停靠橫須賀軍港時，向媒體開放了艦艇的內部空間，並由指揮官穆尼奧斯-德爾加多（Muñoz-Delgado）接受專訪。他表示，向印太地區部署面臨的最大挑戰是後勤，他們已經出海部署了3個月，在這裡他們沒有基地，也很少來這個地區，而這次伴隨打擊群航行，是要證明西班牙海軍有能力部署到離家很遠的地方，截至目前進展相當順利。

他也補充透露，西班牙海軍計畫在未來一、兩年內，派遣全由「西班牙艦隊」（Armada Española）組成的獨立特遣隊，前往印太地區進行部署，同時也包括了對日本的再次訪問。

報導指出，這次訪問是西班牙軍艦繼1894年「Don Juan de Austria」號巡洋艦（combat cruiser）抵達日本後，時隔131年再度有西國軍艦造訪日本；同年日本與中國爆發了甲午戰爭。該巡洋艦後來於1898年5月於馬尼拉灣海戰中沉沒，後被打撈修復加入美國海軍，並活躍於遠東地區等地，最終於一戰結束的1919年永久退役。

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