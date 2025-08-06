打臉川普！西班牙拒絕提高軍費後 再擱置美F-35訂單

西班牙驚傳「F-35採購案」喊卡，龐大預算要改投資歐洲。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙《國家報》（El Pais）6日引述匿名政府消息人士報導，馬德里當局已擱置向美國航太巨擘洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）採購F-35匿蹤戰鬥機的重大計畫。此舉不僅可能加劇與美國的緊張關係，更為西班牙空軍與海軍迫在眉睫的戰機汰換計畫，帶來了巨大的不確定性。

路透報導，西班牙政府在其2023年的預算中，曾編列62.5億歐元（約新台幣2167億元），用於採購新型戰鬥機。根據先前的軍方規劃，空軍希望採購約40至50架F-35A，以取代自1985年起服役、預計於2025年開始逐步淘汰的老舊EF-18「大黃蜂」戰機。

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與此同時，西班牙海軍也亟欲採購12至15架具備短場起降/垂直降落（STOVL）能力的F-35B，以汰換其自1987年開始操作、且僅存數架的EAV-8B「海獵鷹II式」戰機。F-35B是目前市場上唯一能滿足其需求的新一代垂直起降戰機。

然而，《國家報》指出，西班牙政府計畫將今年新增的105億歐元（約新台幣3462億元）國防預算，絕大部分優先用於投資「歐洲本土」的國防工業，這使得採購美國製的F-35變得不可能。

此一決策的背後，是複雜的國際政治角力。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）今年稍早雖同意提高國防開支至北約（NATO）要求的GDP佔比2%，卻在六月的峰會上，拒絕了美國總統川普要求盟友將開支提升至5%的提議，此舉已引發川普的強烈不滿與關稅威脅。

報導指出，如今，西班牙決定將國防預算「內循環」，暫緩採購F-35，無疑是對「歐洲防務自主」路線的表態，但也使其海空軍的戰力現代化，面臨找不到替代方案的窘境。

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