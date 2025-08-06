美日澳韓演練「同時登陸」 模擬防衛第一島鏈反制中國

7月24日，在澳洲史坦納奇灣的蘭厄姆海灘，一艘美國海軍的氣墊登陸艇（LCAC）正載運著第31陸戰隊遠征部隊的聯合輕型戰術車輛登岸。（圖取自美軍DIVDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在澳洲年度最大規模的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習中，美國海軍第7遠征打擊群（ESG-7）與澳洲、南韓、日本等盟國，共同演練了在不同地點「同時」進行兩棲登陸的作戰，旨在模擬對「第一島鏈」）的統一防禦，以反制像中國這樣的潛在對手。

美國海軍學院新聞網（USNI News）報導，這場多國演習自7月13日展開，ESG-7指揮官舒爾茨少將（Rear Adm. Tom Shultz）表示，演習透過逼真且新興的多領域作戰能力，推動了創新與實驗，為未來的部隊發展與國防科技提供參考。

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演習的最高潮，是兩個兩棲特遣隊分別在昆士蘭中部的海灘與更北邊的史坦納奇灣同時搶灘，其中美日部隊更是並肩登陸。這場大規模的兩棲登陸，旨在將部隊送上岸，作為封鎖部隊的兩支「鉗爪」，與另一支機動部隊協同，擊敗名為「奧爾瓦納人民共和國」（People’s Republic of Olvana）的假想敵。

根據美國陸軍的兵推工具描述，「奧爾瓦納」是一個類似中國的共產主義國家，其地圖顯示佔據了現代中國的領土。報導指出，中國對台灣的侵略，是印太地區一個嚴峻的爆發點。

此次演習也標誌著美國陸戰隊最新型的「兩棲戰鬥車」（ ACV）首次駛上澳洲的土地。這也是第31陸戰隊遠征部隊（31st MEU）首度在沖繩訓練區域外，於印太地區部署此型載具。

舒爾茨總結道，此次演習集結了19個國家、4萬名人員，是有史以來規模最大的一次。「擁有如此龐大的盟友與夥伴網絡，使我們的部隊相較於區域競爭者，擁有一種不對稱的優勢。」

在澳洲舉行的「護身軍刀」演習中，美國與日本的兩棲部隊士兵正在協同作戰，以對抗名為「奧爾瓦納人民共和國」的假想敵部隊。（圖取自美軍DIVDS網站）

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