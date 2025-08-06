擴張北約守備範圍 西班牙EF-18戰機首駐冰島執行快反警戒任務

西班牙的6架EF-18戰機，日前應北約組織安排，首度進駐冰島凱夫拉維克空軍基地，支援「冰島空中警戒任務」（IAP）。（北約空中司令部官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）上月底宣布，隸屬西班牙空軍的F/A-18戰機（又稱EF-18，西軍編號）將進駐冰島支援「快速反應警戒」（QRA）任務，這也是該國戰機首度執行此項任務，將強化北約集體防禦能量和作業互通性，防範潛在威脅蠢動。

北約指出，此規劃是基於冰島「承平時期監視暨攔截戰備需求」（ASIC IPPN）所安排的輪值任務，6架EF-18戰機首度向北方飛行，進駐凱夫拉維克空軍基地（Keflavik Air Base），加入「冰島空中警戒任務」（IAP）的行列。由於未有常設軍隊，因此，冰島透過北約盟邦戰機共同巡邏領空的QRA任務，監控格陵蘭、冰島至英國間連線區域，嚴防在此現蹤的任何空中威脅。

請繼續往下閱讀...

西國空軍飛行員在EF-18戰機上與任務臂章合影，該臂章也顯示支援此次任務的單位，為第15飛行聯隊（ALA 15）。（北約空中司令部官方X帳號）

作為北約組織的創始成員國，冰島是監視俄羅斯在北極、北大西洋間海、空域活動的要點，戰略價值高，因此，冰島從2008年起，便委由北約安排各成員國輪流派遣戰機駐防，協助捍衛領空安全，而西班牙空軍加入任務行列，也體現《北約憲章》第5條的集體防禦（Collective defense）精神。

此外，西班牙空軍的EF-18戰機進駐冰島後，也可藉冰島的嚴寒氣候驗證極地執勤效能，精進與盟邦戰機的作業互通性及空中聯戰能力，提升北約戰備能量，有效嚇阻潛在威脅行動。

西班牙此次支援冰島QRA任務，除可確保冰島和周邊地區安全，也能提高北約對極圈、北大西洋地區的情勢掌握，體現集體防禦精神。（北約諾福克聯合作戰司令部 @JFCNorfolk）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法