提升數位戰力！3軍9校院入伍訓學操作無人機 陸官成立社團

三軍九校院入伍生正於高雄陸軍官校進行為期8週的訓練，不只學習戰鬥教練與體能戰技，今年首度實施無人機課程。（擷取自陸軍官校臉書）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部三軍九校院聯合入伍訓今年首度實施無人機課程，2千多名入伍生實際操作無人機，陸軍官校也成立無人機社團，後續研擬培訓無人機考照，提升國軍數位戰力。

今年三軍九校院入伍生有2千多人，正於高雄陸軍官校進行為期8週的訓練，不只學習戰鬥教練與體能戰技，今年首度實施無人機課程，從最基礎飛行原理、構造解析開始，入伍生親手組裝、拆解無人機。

請繼續往下閱讀...

課程由陸軍117旅、步訓部等教官授課，考量入伍生一開始操作不易，先以模擬器練習，直到模擬飛行熟練後，再實際操作無人機，入伍生變身數位尖兵。

三軍九校院聯合入伍訓今年首度實施無人機課程。（擷取自陸軍官校臉書）

入伍生在專業教官引導下，分組操作四旋翼無人機，模擬執行偵察任務，學習如何在戰場上應用這項關鍵利器；入伍生徐敏琪說，以前是特戰部隊才會用的裝備，沒想到入伍訓就能親手操作，真的很新鮮！

負責授課楊育翔教官說，無人機是現代作戰中感知工具和行動平台，這次課程設計以操作體驗為核心，目的在於建立入伍生對科技裝備的基本認知與應用邏輯，從入伍訓就開始扎根，才能真正提升基層科技戰力。

陸軍官校說，陸軍司令呂坤修上將主持入伍訓開訓典禮時強調，未來國軍將推動「人人都是無人機操作員」，這項政策已於入伍訓練中具體落實，透過新興軍事科技導入，訓練改革由科技領航，國軍面對現代威脅，做出最有力準備，展現精準、高效、具備科技韌性的嶄新戰力。

三軍九校院聯合入伍訓今年首度實施無人機課程。（擷取自陸軍官校臉書）

三軍九校院聯合入伍訓今年首度實施無人機課程。（擷取自陸軍官校臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法