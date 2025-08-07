8/8停火通牒倒數！ 川普最快下週與普廷會面

美媒報導，美國總統川普（左）計劃最快下週與俄羅斯總統普廷（右）會面。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三（6日）證實，他的特使與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已針對結束俄烏戰爭，進行了「極富成效的會晤」。美媒隨後報導，川普和普廷計劃最快下週會面，引發關注。

綜合媒體報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週三發布聲明表示：「俄方表達希望與川普總統會面的意願，而總統對於和普廷總統、澤倫斯基總統（Volodymyr Zelenskyy）會面保持開放態度。」

李威特強調，川普希望能終結這場殘酷的戰爭。若順利會面，將是自2021年6月美國時任總統拜登（Joe Biden）在日內瓦會見普廷以來，美國總統、俄羅斯總統再度面對面會談。

《紐約時報》披露，川普週三在電話中告訴歐洲領導人，他打算與普廷會面，且將會同烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會談。川普告訴記者：「可能很快就會舉行會晤。」

目前尚不清楚普廷是否向川普提出任何讓步，以換取這場實體會面。《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，在川普連日批評普廷後，若雙方進行會面，將被視為俄羅斯領導人的一大勝利。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）週三稍早在莫斯科和普廷會面。川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道，「我的特使魏科夫剛與俄國總統普廷進行了一場極富有成效的會晤。取得重大進展！」

他還說，他之後告知部分歐洲盟友這項消息，「大家一致認為，這場戰爭必須劃下句點，我們將在未來幾天及數週致力推動此事」。

俄烏戰爭持續超過3年。川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。日漸不滿的川普近期向普廷發出最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲的制裁。

