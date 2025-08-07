自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

白宮稱下週有望「雙普會」！川普：普廷要見澤倫斯基才有得談

2025/08/07 08:43

2018年7月16日，時任美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷，在芬蘭赫爾辛基總統府握手寒暄。（美聯社）2018年7月16日，時任美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷，在芬蘭赫爾辛基總統府握手寒暄。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名白宮官員6日透露，美國總統川普與俄羅斯總統普廷的雙邊會晤，最快可能在下週舉行。然而，川普本人當天稍晚對此事的表態則顯得較不確定，並將其與俄烏總統峰會掛鉤。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，當被問及是否會與普廷及烏克蘭總統澤倫斯基會面時，川普在橢圓形辦公室回答：「嗯，你看，我不想說......我對這件事以前就感到失望過。」

不過，川普同時表示，普廷與澤倫斯基舉行峰會的「前景非常好」。白宮官員則補充說，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）6日從莫斯科返回後，向川普轉達了普廷希望會面的意願。川普對此表示開放，前提是普廷也願與澤倫斯基會面。

儘管川普在社群媒體上稱魏科夫與普廷的會晤「極具成效」，但他向記者否認此行取得了「突破」，並表示自己過去曾對此「非常失望」。他補充說：「幾週內，或許更短時間，我就能回答這個問題。但我們已取得很大進展。」

美國國務卿魯比歐的態度也相當審慎。他在接受福斯財經網訪問時表示，將俄烏領袖湊在一起可能需要時間，「我不知道會不會是下週。我認為這很大程度上取決於我們能取得多少進展。」他強調，「前方還有很多工作要做」。

魏科夫的莫斯科之行，是在川普為俄羅斯設下8月8日停火協議最後期限前進行的。一名高級政府官員稱，會談「進展順利」，但預計本週仍將對莫斯科實施二次制裁。

