中國出動23機艦擾台 直升機長時間徘徊我東部空域

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不斷，國防部今天（7日）上午公布，自昨上午6時起至今上午6時止，合計偵獲中國軍機15架次、軍艦7艘次、公務船1艘次，持續在台海周邊活動。

國防部表示，截至今晨6時，過去24小時內偵獲中國軍機15架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域14架次，中國軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

據國防部發布圖資，昨上午7時40分至下午2時50分，有12架次共軍主戰機在我北部空域活動，其中11架次逾越台灣海峽中線；下午4時15分至晚間8時40分，再出現1架次共軍輔戰機在我西南方徘徊；另從上午9時10分至下午6時50分，共有2架次共軍直升機長時間襲擾我東南方海空域。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

