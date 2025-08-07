國防秘辛》廣島核爆80週年 被歧視的「韓國」倖存者揭當時的真相

在廣島原爆80週年之際，英媒《BBC》訪談「韓籍」倖存者，揭開他們在廣島的慘痛經歷，以及返回韓國後仍因「原爆印記」被受到不平等的對待。（圖片取自英國帝國戰爭博物館）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕1945年8月6日上午8點15分，第一枚投入實戰的原子彈在廣島上空爆炸，造成數十萬人死傷震驚世界。事實上，當時有約14萬名韓國籍勞動者居住在廣島，即使被視為二等公民，仍與當地民眾遭逢同等苦難。在廣島原爆80週年之際，英媒《BBC》訪談「韓籍」倖存者，揭開他們在廣島的慘痛經歷，以及返回韓國後仍因「原爆印記」被受到不平等的對待。

日本政府昨日邀請120餘國代表，參與廣島原爆80週年紀念和平儀式，我國駐日代表李逸洋首次代表台灣出席。事實上，這場浩劫不僅日本平民受害，還有當時被視為二等公民、被迫在日本工廠從事勞動力的韓國人，也是受害者之一；英國廣播公司《BBC》在專訪中說明，當時約20％的直接受害者其實是韓國人，而他們卻是被遺忘的一群人。

日本政府昨日邀請120餘國代表參與廣島核爆80週年紀念和平儀式，我國駐日代表李逸洋首次代表台灣出席。圖為活動現場的紀念館現況。（法新社資料照）

原爆倖存者、現任韓國原子彈受害者協會陜川分會會長的沈鎮泰表示，在當時的日本，韓國人是二等公民，常被分配到最艱苦、骯髒且危險的工作。他父親以前在兵工廠做強迫勞動，母親則為木製彈藥箱敲釘子；這種勞動分配讓韓國人承擔了危險且致命的工作。

原子彈落下後，韓國工人開始清理遺體，起初工人用擔架運輸屍體，但由於死屍太多，最後用畚箕收集，然後在校園燒掉。這些工作大多由韓國人做，戰後清理和軍工事務，也多是交由他們負責。

其惡劣的待遇、危險的工作和結構性歧視，導致當時韓國人的死亡率高得不成比例。據韓國原子彈受害者協會統計，韓國人的死亡率達57.1%，遠高於總體的33.7%；約有7萬名韓國人暴露於核輻射中，至1945年底，死亡人數已達到約4萬人。

當時在日本的惡劣待遇、危險工作和結構性歧視，導致當時韓國人的死亡率高得不成比例。圖為8月9日的長崎核爆影像。（圖片取自美國國家檔案館）

陜川郡（Hapcheon）被稱為「韓國的廣島」，因為戰後許多核爆倖存者在此定居。不過，約2.3萬名返鄉後的韓國倖存者並未被社會接納，這些人不乏背部和臉部傷痕累累者，並貼上傷殘或詛咒的標籤，使他們即便在故鄉也面臨歧視。

而強烈核輻射所帶來的傷害，更導致遭受原爆的韓國人，罹患皮膚病、心臟病、腎衰竭、癌症等疾病，並且仍然對其第二代、第三代產生影響。報導引用2005年的一項研究發現，第二代受害者患憂鬱症、心臟病和貧血的機率遠高於一般人；而2013年研究則顯示，他們的殘疾登記率，幾乎是全國平均水平的兩倍，但他們卻難以被認定為原爆受害者。

