軍情動態 > 國際軍情

美軍「不斷網」黑科技 諾格NG InSight試飛成功 不怕電戰干擾

2025/08/07 10:18

美國軍工巨擘諾斯洛普・格魯曼公司（Northrop Grumman）的「NG InSight」系統概念圖，該系統旨在透過韌性通訊，無縫連結海、陸、空、太空等多領域作戰資產。（圖：Northrop Grumman）美國軍工巨擘諾斯洛普・格魯曼公司（Northrop Grumman）的「NG InSight」系統概念圖，該系統旨在透過韌性通訊，無縫連結海、陸、空、太空等多領域作戰資產。（圖：Northrop Grumman）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防巨擘諾斯洛普・格魯曼公司（Northrop Grumman）已成功進行其「NG InSight」產品線的飛行展示，驗證了關鍵的韌性通訊技術。此次展示於2025年4月30日，在巴爾的摩/華盛頓國際機場舉行。

歐洲國防工業新聞網站《defence-industry.eu》報導，該飛行測試涉及將多項技術成熟度達第六級（TRL 6）的組件，整合至一架CRJ-700飛機上，包括開放式系統處理器、先進孔徑天線，以及符合政府參考架構（GRA）的技術。

測試中，諾格公司展示了同時進行「指向性視距內通訊」（directional line-of-sight, DLOS）與「超視距」（beyond line-of-sight, BLOS）通訊的能力。這種混合式衛星通訊（SATCOM）模式，能透過降低被攔截與干擾的風險，來增強通訊的韌性。測試也驗證了跨長距離進行安全、低延遲數據共享的能力。

諾格網路資訊解決方案部門副總裁兼總經理波克斯蒂斯（Jenna Paukstis）在聲明中表示：「結合這些能力，顯示了NG InSight在充滿挑戰的環境中，建立強大、高性能數據共享的必要性。」她補充說：「反制敵人威脅與提升生存性的能力，有賴於韌性通訊以及在聯合部隊間共享可操作數據的能力。」

「NG InSight」是一個可擴展的解決方案系列，旨在提供下一代連結能力與涵蓋多領域的安全通訊能力。它能無縫連結海、陸、空、太空等防禦資產，以支援聯合作戰與盟軍行動。

該系統提供如信號情報（SIGINT）、非動能效應（NKE）、多層級安全以及跨域解決方案等能力，確保作戰人員能獲取關鍵、安全且即時的資訊，使其在複雜的作戰環境中能快速、自信地行動。

