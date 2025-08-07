陸戰隊公開徵求478架四軸無人機 有望與勁蜂、紅雀三型成搭檔

海軍陸戰隊公開徵求478架無人機。圖為陸軍官兵操作的「微型無人機」。（資料照，軍聞社提供）

〔記者陳治程／台北報導〕海軍陸戰隊近年配合現代戰場和國軍戰略調整部隊編裝，因而將戰車營、砲兵營等重型火力，相應改編無人機營、火力營，納入新興裝備強化機動戰力。為此，海軍昨（6）日為陸戰隊公開徵求近500架無人機採購方案，儘管規格資訊相對有限，但可初步研判該機應屬四軸構型，有望與勁蜂、紅雀三型無人機成為搭檔。

海軍司令部公告指出，此次公開徵求包含478台無人機、150組無人機配件，前者除載具本體、遙控器和充電器外，僅能得知該機為4軸螺旋槳構型、以4顆2000毫安時（mAh）電池驅動，後者則是裝有4組螺旋槳、載具外殼的配件包；由於配件內容並無頭戴式顯示器，加上供電容量較大，由此研判此機型應非FPV，或是小尺寸的無人載具。

海軍司令部6日發布的公開徵求訊息指出，海軍陸戰隊計畫尋籌478架無人機，該機搭載4軸螺旋槳，供電容量8千毫安時，另從配件研判，該機型應非FPV或小型無人機。（擷自政府電子採購網文件）

海軍陸戰隊現有北部66旅、南部99旅及原為77旅的防空警衛群，而前兩者除編有步兵營外，近年也借鏡美軍陸戰隊「兵力轉型」，並配合國軍防衛戰略調整，將麾下的戰車營、砲兵營分別改編為無人機營及火力營，計畫運用新興的不對稱作戰兵力，建構部隊的高機動打擊能力。

截至目前為止，海軍陸戰隊計畫採購的攻擊型無人機，分別為今（2025）年3月更名後現身的「勁蜂」攻擊無人機及紅雀三型無人機，而前者4月中通過海軍戰測後，也已計畫參與本（8）月海、空精準彈藥射擊現身，搭檔「快奇」無人艇展開實彈測試，而本次公開徵求的四軸無人機，也有望和上述兩型機聯手，成為海軍陸戰隊新世代的手與眼。圖為有「台版彈簧刀」之稱的中科院「勁蜂」無人機，6日在屏東一帶測試之情形。海軍陸戰隊近日再公開徵求採購近500架四軸無人機，有望與勁蜂成為作戰新搭檔。（記者蔡宗憲攝）

