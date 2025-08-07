美軍士兵向俄國洩露M1艾布蘭戰車機密 涉嫌違反《間諜法》遭逮

美軍現役士兵將M1A2艾布蘭戰車（如圖）的機密資訊傳送給俄羅斯人員，因涉嫌違反《間諜法》以及《武器出口管制法》被逮捕。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近期傳出軍事機密外洩事件，美國司法部指出，22歲的陸軍士兵泰勒．亞當．李（Taylor Adam Lee），試圖將美軍M1A2艾布蘭戰車的敏感情資交給俄羅斯政府，違反《間諜法》以及《武器出口管制法》，目前已遭到逮捕。

綜合外媒報導，法庭文件指出，李是駐紮在德州布利斯堡（Fort Bliss）的現役軍人，他擁有最高機密與敏感資訊的安全許可權限，李從今年5月起，試圖利用美軍身分，向俄羅斯國防部傳送美國的國防資訊。

請繼續往下閱讀...

文件中提到，2025年6月，李曾在線上傳送涉及M1A2艾布蘭戰車的受限出口管制技術資料，並表示願意協助俄羅斯。李聲稱，「美國不喜歡我試圖揭露他們的弱點」，並補充說，「到了這個節骨眼上，我甚至願意自願為俄羅斯聯邦提供任何形式的協助」。

李在今年7月與一名疑為俄羅斯政府代表的人進行會面，當時他將一張記憶卡交給對方，並詳細說明了記憶卡中的資訊內容，包括關於M1A2艾布蘭戰車、另一款美軍裝甲戰鬥車輛，以及戰鬥行動的相關資訊。



這些文件中，有多份受管制技術資料，李提供這些資料時，並沒有取得授權。後續李在6日遭到逮捕，涉嫌違反《間諜法》以及《武器出口管制法》，可能在8月7日於德州西區地方法院出庭。

美國聯邦調查局（FBI）反情報部門助理主任羅札夫斯基（Roman Rozhavsky）透過聲明指出，李向他認為是俄羅斯情報員的人提供資訊，作為交換俄羅斯公民身分的條件。羅扎夫斯基強調：「今天的逮捕行動，是對任何想背叛美國的人所發出的警訊，特別是那些已宣誓保衛我們國土的現役軍人。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法