多災多難的F-15EX戰機又出毛病... 這次因為燃油系統問題遭到停飛

2025/08/07 13:23

據外媒報導，美國空軍部分新型的F-15EX戰鬥機出現燃油排放問題，導致其被停飛；其根本肇因仍在調查中。（圖片取自DVIDS）據外媒報導，美國空軍部分新型的F-15EX戰鬥機出現燃油排放問題，導致其被停飛；其根本肇因仍在調查中。（圖片取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管波音力推F-15EX為最符合性價比及美國需求的飛機，但零星的故障問題卻層出不窮，根據外媒報導披露，F-15EX又染上了「燃油系統」的新毛病，飛機燃油會從內部油箱溢出，雖然這是偶有的正常狀況，但其燃油洩漏率卻高於預期，導致遭到停飛；這似乎凸顯了波音公司在技術和品質控制上，存有潛在問題。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國空軍部分新型的F-15EX戰鬥機出現燃油排放問題，導致其被停飛；其根本肇因仍在調查中，但製造商波音公司已在測試多種潛在解決方案。波音表示，燃油洩漏是指燃油從飛機內部油箱溢出，並從通過F-15機翼尖端附近的特殊接口流出機外；這種情況偶爾會發生在各種飛機上，包括所有F-15戰機。

儘管這個狀況可能發生在任何飛機上，但部分F-15EX的燃油洩漏率高於預期，並且已經嚴重到足以讓部分戰機「停飛」的程度，可見問題的嚴重性。（圖片取自DVIDS）儘管這個狀況可能發生在任何飛機上，但部分F-15EX的燃油洩漏率高於預期，並且已經嚴重到足以讓部分戰機「停飛」的程度，可見問題的嚴重性。（圖片取自DVIDS）

報導進一步提及，飛機通常都配備油箱通風口，除了在油箱過滿或壓力過大時，提供燃油排出的通道外，這些通風口還能讓空氣進入以保持壓力，不過，由於空氣壓力或溫度的變化，飛機若採倒飛或地面飛行快速機動時，飛機油箱中的燃油會膨脹和收縮，從而導致壓力波動，如果是通風口出現問題，則可能會導致更嚴重的故障

儘管這個狀況可能發生在任何飛機上，但部分飛機的燃油洩漏率高於預期，並且已經嚴重到足以讓部分戰機「停飛」的程度，可見問題的嚴重性。目前尚不清楚迄今交付的F-15EX戰機中，有多少架受到影響，但波音公司正嘗試幾種可能的解決方案，包括新的工廠作業指令，要求驗證連接器的扭矩是否合適，也同步調查是否有一批閥門的品質出現問題。

