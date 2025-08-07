美韓8月大軍演！南韓高官卻突喊「等一下」 想喬時間討好北韓

2017年美韓部隊進行「聯合協同火力殲敵演習」的實況。（法新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓與美國7日宣布，為強化聯合戰備，將於8月18日至28日舉行年度「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield, UFS）聯合軍演。然而，此時正值南韓尋求修補與北韓的緊張關係，南韓統一部官員已表示，將向總統李在明建議調整演習。

《韓聯社》報導，美韓軍方在聲明中表示，此次年度演習將納入「真實」威脅情境，旨在提升盟軍在所有領域的作戰能力。除了美韓部隊，聯合國軍司令部（UNC）的數個成員國人員也將參加。

請繼續往下閱讀...

此次軍演的宣布，正值外界猜測美韓可能將部分與UFS相關的實地演訓推遲至9月之後。北韓近期持續譴責美韓聯合軍演，並指責南韓「盲目堅守」與華盛頓的同盟關係。

在此敏感時機，南韓統一部長鄭東泳作為對北韓事務的最高負責人，表示將向總統李在明提議調整此次聯合軍演，引發了外界對部分實地演訓可能延後的看法。

長期以來，北韓一直將美韓聯合軍演譴責為對其的「侵略預演」，並有以武器試射作為回應的紀錄。

儘管南韓內部出現雜音，美韓軍方在7日的聲明中，仍強調即將舉行的演習本質上是「防禦性」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法