快奇無人艇聯手海鵠2號 首次合體出擊震懾太平洋

快奇無人艇聯手海鵠2號，首次合體出擊。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中科院「快奇」攻擊型無人艇與「海鵠2號」無人靶船，今（7日）上午於恆春半島東海岸首度「合體」出擊，在太平洋海面展開測試，吸引軍事迷駐足圍觀，紀錄國軍新銳戰力。



本報昨日起獨家目擊3艘疑似快奇無人艇與海鵠2號無人靶船同場現身，研發人員忙碌校正，準備本月海空精準彈藥射擊操演。這也是烏俄戰爭凸顯無人載具重要性後，中科院與民間廠商加速無人艇研發，展現的斐然成果。

據中科院資料，海鵠2號為高機能靶船，能模擬射頻、干擾、熱輻射及雷達截面積，為快奇無人艇提供擬真對抗環境。快奇無人機搭載炸藥，專攻敵方中、大型艦艇，具突穿電磁干擾與防禦能力。



軍事粉專Taiwan Adiz指出，恆春測試的快奇無人艇，外型與日前在蘇澳亮相的版本略異，可能經過性能優化，聚焦遠程導控與抗干擾能力。今日「合體」測試模擬複雜海戰情境，檢驗快奇無人艇在「海鵠2號」模擬敵艦下的攻擊效能。

請繼續往下閱讀...

軍事粉專Taiwan Adiz表示，本月實彈操演將驗證其突防與精準打擊能力，若得以成功，2026年量產計畫可期，國軍需求逾200艘。據了解，中科院攜手龍德造船、雷虎科技，結合快奇無人艇與海鵠2號，展現國防自主實力。此聯合測試不僅強化台海不對稱作戰能力，更向潛在威脅發出強烈訊號。快奇無人艇現身恆春半島東海岸。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法