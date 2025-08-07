中國調查船再闖日本EEZ 投放線纜被日方無線電制止

日本第11管區海上保安總部6日證實，在沖繩縣久米島近海、日本專屬經濟區內發現中國海洋調查船。（圖擷自Wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕日本第11管區海上保安總部6日證實，當天在沖繩縣久米島近海、日本專屬經濟區（EEZ）內，發現中國海洋調查船蹤跡，並一度將類似線纜的物體放入海中。

據《共同社》報導，海上保安總部位於沖繩縣那霸市的第11管區透露，6日下午3點45分左右，在久米島西北約257公里海域，發現了中國海洋調查船活動蹤跡。第11管區飛機立即透過無線電要求中國船隻停止活動。

這已是今年第3度在日本EEZ內發現中國船隻採取此類行動，前兩次分別為5月11日和26日。

與此同時，美國《新聞週刊》5日報導，中國研究船「向陽紅05號」（Xiang Yang Hong 05）在美軍基地關島周邊海域活動數週後，近期重返菲律賓北部海域，被發現出現在鄰近台灣的菲國巴布延群島外海，被懷疑可能在蒐集該海域情資。

