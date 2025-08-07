這耗材真貴！ 美空軍擬買兩輛特斯拉Cybertruck當炸射「靶車」

圖為墨西哥警方配置的特斯拉Cybertruck電動卡車。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕為協助美軍特戰司令部（USSOCOM）訓練精準彈藥的對地炸射，美國空軍近日招標文件指出，其將採購33輛目標「靶車」，在官方公布的採購清單中，赫然內含2輛特斯拉（Tesla）生產的Cybertruck電動卡車，有趣的是，空軍還強調這些靶車不用會跑、但要能動，令軍聞媒體「戰區」（The War Zone）也對這項規劃感到好奇。

這項今（7）日發布在美國政府採購網（SAM.gov）的招標公告指出，美空軍裝備指揮部（AFMC）、測試中心（AFTC）計畫採購33輛「敵目標靶車」（AD/Target Vehicles），以支援美軍特戰司令部的「精準導引彈藥」（SOPGM）訓練測試，包含18輛轎車（Sedans）、3輛小貨卡（Bongo Trucks）、5輛皮卡車（Pickup Trucks）、5輛SUV休旅車，以及2輛電動卡車。

美國空軍7日招標公告指出，將採購33輛敵目標靶車，支援美軍特戰司令部的精準彈藥訓練，但在採購清單中赫見2輛昂貴的特斯拉電動卡車，引發討論。（擷取自SAM.gov官方文件）

美空軍強調，由於這幾類車輛可能會為潛在敵人所使用，因此能反映真實世界情形（real world situiations），獲選優先採購。

軍聞媒體「戰區」指出，Cybertruck截至今年春季已賣出約4萬6千輛，且絕大多數都在北美地區，儘管特斯拉有意將其推銷至沙國、阿聯酋和卡達等中東地區，但這仍難成美軍採購該靶車的立論基礎。另一方面，該報導也提到Cybertruck的防彈特性，以及私人部門、執法機關等採用該型車的現況，甚至是車臣走私該車並武裝化的消息，提出美軍將其作為靶車的另種可能。

有趣的是，空軍招標文件還強調，這些靶車不用會跑、但要能動（Vehicles do not need to run, but all wheels need to roll），引發外界好奇。

圖為杜拜警方配置的Cybertruck警車。（杜拜警察官方X帳號 @DubaiPoliceHQ）

報導補充，美軍特種司令部的精準導引彈藥，包含AGM-114「地獄火」、AGM-176「獅鷲」，另有GBU-69小型滑翔炸彈，以及GBU-39小直徑雷射導引炸彈等武器，都有望成為該炸射訓練的測試主軸。

