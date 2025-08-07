打破2家公司壟斷！Anduril成美軍「火箭發動機」救火隊

Anduril公司正在對其新型的「迪納利」（Denali）固態火箭助推器進行靜態點火測試。該公司近期已成為美國第三家固態火箭發動機供應商。（圖：Anduril Industries）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕國防科技新創公司Anduril於5日宣布，其已成為美國第三家固態火箭發動機（Solid Rocket Motors, SRMs）的供應商，打破了數十年來的雙龍頭壟斷局面，旨在解決因全球衝突導致需求激增下的飛彈生產瓶頸。

《路透》報導，隨著俄烏戰爭與中東衝突加劇，各國軍隊紛紛補充並擴大彈藥庫存，導致全球軍火需求飆升。在此之前，美國國內能大規模生產固態火箭發動機的廠商，僅有L3Harris科技與諾斯洛普・格魯曼（Northrop Grumman）兩家公司。

請繼續往下閱讀...

Anduril表示，其已在密西西比州麥克亨利（McHenry），開設了一座全速生產的固態火箭發動機製造廠，該廠整合了自動化與數位系統，旨在為數年來創新極少的生產流程帶來革新。公司已試射超過700具發動機，目標是在2026年底前，達到年產6000具戰術發動機的能力。

該公司透露，正使用無葉片高速混合器與一種客製化的鋁鋰燃料混合物，並聲稱這能將飛彈射程提升高達40%。

以自主無人機與人工智慧防禦系統聞名的Anduril，近期已被美國陸軍選中，為其開發一款新型的4.75英吋（約12公分）固態火箭發動機，用於長程精準火砲。

這家估值已達305億美元（約新台幣9126億元）的國防科技「獨角獸」，其行動凸顯了新創企業在解決國家安全關鍵瓶頸中的重要角色，並為美國的軍工基礎，帶來了新的競爭與活力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法