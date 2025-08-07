第一架飛機年底才交付 美再售澳4架MC-55A電戰機升級配套

澳洲MC-55電戰機將於今年底交付。（取自L3Harris的X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕澳洲皇家空軍為強化電子偵察能力，向美國採購4架由「灣流」系列客機改裝的MC-55A電戰機，隨著量產計畫延宕，第一架飛機交付時間點將落在今年底。不過，美國國務院6日批准一項軍售升級計畫，將以4.04億美元（約新台幣120億元），提供澳洲MC-55A電戰機升級至「基線二」（Baseline 2）的能力。

根據美國國防部安全合作局6日公告，美國國務院已批准一筆攸關MC-55A電戰機「基線二」升級計畫的對澳軍售案，總金額約4.04億元，並進行知會國會程序。這項軍售案將提供澳方攸關MC-55A維護的設備及服務採購，以及相關升級、零組件備料、消耗品、後勤維保等項目。

美國政府表示，澳洲是美國在西太平洋的最重要盟友之一，這項軍售有利於澳洲強化空中作戰能力，以及支援美國在該區域的行動，藉此讓澳洲發展、維持強化且可隨時備便的自衛能力，對於美國的國家利益相當重要。

MC-55A電戰機又名「游隼」（Peregrine），是由「灣流」19人座民用商務飛機G550改造而成，民用型的機身長度、翼展皆在30公尺以內，最大起飛重量約9萬1000磅（約4萬1277公斤）。其機腹下方可裝設多功能合成孔徑雷達（SAR）的長形整流罩，另外垂直尾翼的頂端則設有衛星通信天線整流罩，並在機尾錐罩裝設一組紅外線光電（EO/IR）感測裝置，機背則有衛星通信天線系統，可投入情監偵與電戰任務。

不過，澳洲軍方原訂於2023年獲得4架MC-55A電戰機，卻因故延宕2年，因此將在今年底前獲得首架飛機，也形成飛機還沒交付、性能提升案卻先行通過的特殊情況。

