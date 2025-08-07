自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」服役 專家稱為「領土完整」而造

2025/08/07 13:52

中國解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」（舷號34），近日在南海與071型船塢登陸艦等艦艇組成編隊進行訓練。（圖翻攝自中國軍號微博）中國解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」（舷號34），近日在南海與071型船塢登陸艦等艦艇組成編隊進行訓練。（圖翻攝自中國軍號微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據中國官媒報導，中國人民解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦已正式命名為「湖北艦」，其已在南海參與海上訓練演習，象徵解放軍的兩棲作戰能力再次擴張。

《環球時報》英文版引述解放軍新聞傳播中心旗下社群媒體帳號「中國軍號」（China Bugle）的報導指出，上週五（1日）在慶祝解放軍建軍98週年之際，「湖北艦」官兵在艦上巨大的飛行甲板上列隊，向戰友們致賀。該報導確認「湖北艦」為第四艘075型兩棲攻擊艦，舷號為34。

另一則由中國中央電視台（CCTV）軍事頻道發布的報導畫面顯示，「湖北艦」與另一艘075型「海南艦」，協同四艘071型船塢登陸艦，在南海組成了編隊並進行演訓。

075型兩棲攻擊艦常被稱為「直升機航艦」，擁有類似航空母艦的直通式飛行甲板，主要搭載直升機、兩棲車輛與氣墊登陸艇。中國軍事專家宋忠平向媒體表示，071型著重於海上登陸，而075型則因能攜帶更多直升機，更側重於空中登陸。

宋忠平指出，075型與071型的結合，使解放軍在南海及台灣周邊等地的兩棲聯合作戰能力更強。他表示，擁有四艘075型兩棲攻擊艦，顯示解放軍海軍日益增長的兩棲作戰能力，這是由「保衛國家主權和領土完整」的需求所決定的。

中國解放軍南部戰區司令部的官方微信帳號也發文證實，「湖北艦」官兵已向軍旗莊嚴宣誓，此訊息顯示該艦已在南部戰區服役。

