美陸軍防空戰略掀革命 「擊敗飛彈」概念取代一對一攔截

美國陸軍第10防空與飛彈防禦司令部的士兵，在立陶宛維爾紐斯舉行的北約多國演習中，站在一套愛國者飛彈系統旁。美國陸軍正計畫發布一份全新的2040年防空戰略，以反制日益複雜的空中威脅。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍即將發布其全新的「2040年防空與飛彈防禦戰略」，預示著作戰思維的根本性轉變。美國陸軍高層指出，面對現代戰爭中的大規模飽和攻擊，傳統「一對一攔截」的模式已不再可行，未來將聚焦於對方飛彈發射前，就將其摧毀的「擊敗飛彈」（missile defeat）新概念。

國防新聞網站《Defense News》報導，美國陸軍太空與飛彈防禦司令部司令尚恩・蓋尼中將（Lt. Gen. Sean Gainey）週二表示，這份新戰略預計在三個月內發布。他指出，烏克蘭與中東的戰事，已清晰地描繪出陸軍未來將面臨的嚴峻防空挑戰。

請繼續往下閱讀...

蓋尼強調，新戰略將納入根本性的作戰方式變革，包括整合致命與非致命能力、攻擊與防禦火力、人機協同以及人工智慧（AI）。他表示：「我們不能再用同樣的方式看待它...攔截器（interceptor）對攔截器。『擊敗飛彈』是我們正在整個部門大力推動的重大領域之一。」

此一戰略的核心，將是「整合式戰鬥指管系統」（Integrated Battle Command System, IBCS）。該系統旨在連結戰場上「任何感測器與任何射手」，將分散在各地的防禦能力串聯起來，在最需要的地方「創造防禦優先區」。

人工智慧也將扮演關鍵角色，以解決操作員在面對大規模威脅時的過勞問題。官員們表示，AI對於川普總統的「金穹」（Golden Dome）本土飛彈防禦計畫至關重要，因為僅靠人力與系統，已無法處理保衛大片領土相關事務。

蓋尼表示，陸軍計畫在未來8年內，將其防空與飛彈防禦能力提升30%。他總結道，隨著新戰略的推進，太空與飛彈防禦司令部在美國本土防禦中的角色將日益吃重。

